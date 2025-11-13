Кабмін погодив законопроект про вимоги до громадянства на держслужбі

Законопроект передбачає, що особи, які мають громадянство держави-агресора або окупанта, не зможуть працювати на державній службі.

Фото: Freepik

Кабінет Міністрів погодив законопроект про вимоги до громадянства на державній службі. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Що пропонується:

- Заборона на вступ до державної служби чи роботи в органах місцевого самоврядування для осіб, які мають громадянство держави-агресора або окупанта.

Винятком є громадяни України, які примусово отримали російські паспорти на окупованих територіях.

- Обмеження для громадян України з множинним громадянством (якщо це становить ризик для національної безпеки).

