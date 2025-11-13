Кабмин согласовал законопроект о требованиях к гражданству на госслужбе
17:46, 13 ноября 2025
Законопроект предусматривает, что лица, имеющие гражданство государства-агрессора или оккупанта, не смогут работать на государственной службе.
Фото: Freepik
Кабинет Министров согласовал законопроект о требованиях к гражданству на государственной службе. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Что предлагается:
- Запрет на поступление на государственную службу или работу в органы местного самоуправления для лиц, которые имеют гражданство государства-агрессора или оккупанта.
Исключением являются граждане Украины, которые были принудительно обязаны получить российские паспорта на оккупированных территориях.
- Ограничения для граждан Украины с множественным гражданством (если это представляет риск для национальной безопасности).
