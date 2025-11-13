Кабмин согласовал законопроект о требованиях к гражданству на госслужбе

Законопроект предусматривает, что лица, имеющие гражданство государства-агрессора или оккупанта, не смогут работать на государственной службе.

Кабинет Министров согласовал законопроект о требованиях к гражданству на государственной службе. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Что предлагается:

- Запрет на поступление на государственную службу или работу в органы местного самоуправления для лиц, которые имеют гражданство государства-агрессора или оккупанта.

Исключением являются граждане Украины, которые были принудительно обязаны получить российские паспорта на оккупированных территориях.

- Ограничения для граждан Украины с множественным гражданством (если это представляет риск для национальной безопасности).

