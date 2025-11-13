  1. В Україні

Мінекономіки хоче змінити правила моніторингу призначених органів з оцінки відповідності

17:46, 13 листопада 2025
Міністерство оприлюднило проект наказу, який встановлює процедуру проведення моніторингу, порядок взаємодії з органами влади та строки подання документів.
Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства оприлюднило проект наказу «Про затвердження Порядку проведення моніторингу призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій у приміщенні Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України».

Мета документа

Запропонований порядок визначає процедуру моніторингу призначених органів для оцінки відповідності вимогам технічних регламентів. Мета — забезпечити контроль за виконанням такими органами своїх обов’язків, що передбачено частиною другою статті 38 Закону «Про технічні регламенти та оцінку відповідності».

Підстави для розробки

Проект підготовлено відповідно до пункту 1.2 Плану реалізації Закону № 4017-ІХ, який вніс зміни до законодавства у зв’язку з прийняттям Закону «Про адміністративну процедуру».

Оновлені норми зобов’язують Мінекономіки встановити чітку процедуру моніторингу призначених органів.

Що передбачає порядок

Новий документ визначає:

  • послідовність дій Мінекономіки, СБУ та інших центральних органів виконавчої влади під час моніторингу;
  • способи повідомлення про початок і завершення моніторингу;
  • строки та механізм надання документів і пояснень призначеними органами;
  • процедуру аналізу інформації та оформлення результатів;
  • дії у разі виявлення невідповідності або невиконання обов’язків призначеним органом.

Документ також визначає строки моніторингу — не більше 70 календарних днів.

Правові та фінансові аспекти

У пояснювальній записці зазначено, що проект наказу базується на:

  • Законі «Про технічні регламенти»;
  • Законі № 4017-ІХ;
  • урядових актах, які регламентують діяльність органів технічного регулювання.

Запровадження порядку не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

Доступність та строк подання пропозицій

Проект наказу оприлюднено на офіційному сайті Мінекономіки у розділі «Обговорення проектів документів». Пропозиції та зауваження приймаються протягом 30 днів з дня оприлюднення.

Мінекономіки

