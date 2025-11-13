  1. В Украине

Минэкономики хочет изменить правила мониторинга назначенных органов по оценке соответствия

17:46, 13 ноября 2025
Министерство обнародовало проект приказа, который устанавливает процедуру проведения мониторинга, порядок взаимодействия с органами власти и сроки подачи документов.
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины обнародовало проект приказа «Об утверждении Порядка проведения мониторинга назначенных органов по оценке соответствия и признанных независимых организаций в помещении Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины».

Цель документа

Предложенный порядок определяет процедуру мониторинга назначенных органов для оценки соответствия требованиям технических регламентов. Цель — обеспечить контроль за выполнением такими органами своих обязанностей, что предусмотрено частью второй статьи 38 Закона «О технических регламентах и оценке соответствия».

Основания для разработки

Проект подготовлен в соответствии с пунктом 1.2 Плана реализации Закона № 4017-IX, который внес изменения в законодательство в связи с принятием Закона «Об административной процедуре».

Обновленные нормы обязывают Минэкономики установить четкую процедуру мониторинга назначенных органов.

Что предусматривает порядок

Новый документ определяет:

  • последовательность действий Минэкономики, СБУ и других центральных органов исполнительной власти во время мониторинга;
  • способы уведомления о начале и завершении мониторинга;
  • сроки и механизм предоставления документов и пояснений назначенными органами;
  • процедуру анализа информации и оформления результатов;
  • действия в случае выявления несоответствия или невыполнения обязанностей назначенным органом.

Документ также определяет сроки мониторинга — не более 70 календарных дней.

Правовые и финансовые аспекты

В пояснительной записке указано, что проект приказа базируется на:

  • Законе «О технических регламентах»;
  • Законе № 4017-IX;
  • правительственных актах, которые регламентируют деятельность органов технического регулирования.

Введение порядка не требует дополнительных расходов из государственного бюджета.

Доступность и срок подачи предложений

Проект приказа обнародован на официальном сайте Минэкономики в разделе «Обсуждение проектов документов». Предложения и замечания принимаются в течение 30 дней со дня обнародования.

Минэкономики

