Минэкономики хочет изменить правила мониторинга назначенных органов по оценке соответствия
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины обнародовало проект приказа «Об утверждении Порядка проведения мониторинга назначенных органов по оценке соответствия и признанных независимых организаций в помещении Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины».
Цель документа
Предложенный порядок определяет процедуру мониторинга назначенных органов для оценки соответствия требованиям технических регламентов. Цель — обеспечить контроль за выполнением такими органами своих обязанностей, что предусмотрено частью второй статьи 38 Закона «О технических регламентах и оценке соответствия».
Основания для разработки
Проект подготовлен в соответствии с пунктом 1.2 Плана реализации Закона № 4017-IX, который внес изменения в законодательство в связи с принятием Закона «Об административной процедуре».
Обновленные нормы обязывают Минэкономики установить четкую процедуру мониторинга назначенных органов.
Что предусматривает порядок
Новый документ определяет:
- последовательность действий Минэкономики, СБУ и других центральных органов исполнительной власти во время мониторинга;
- способы уведомления о начале и завершении мониторинга;
- сроки и механизм предоставления документов и пояснений назначенными органами;
- процедуру анализа информации и оформления результатов;
- действия в случае выявления несоответствия или невыполнения обязанностей назначенным органом.
Документ также определяет сроки мониторинга — не более 70 календарных дней.
Правовые и финансовые аспекты
В пояснительной записке указано, что проект приказа базируется на:
- Законе «О технических регламентах»;
- Законе № 4017-IX;
- правительственных актах, которые регламентируют деятельность органов технического регулирования.
Введение порядка не требует дополнительных расходов из государственного бюджета.
Доступность и срок подачи предложений
Проект приказа обнародован на официальном сайте Минэкономики в разделе «Обсуждение проектов документов». Предложения и замечания принимаются в течение 30 дней со дня обнародования.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.