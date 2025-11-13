Уряд виділив 1 млрд грн на ліквідацію наслідків обстрілів у прифронтових регіонах

Кошти спрямують на пʼять напрямків: будівництво та облаштування укриттів, додатковий захист ключового обладнання, аварійно-рятувальні роботи, ремонт інженерних мереж, придбання запасу пального.

Фото: kmu.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів виділив 1 млрд грн на ліквідацію наслідків обстрілів у найбільш уражених прифронтових регіонах — це 93 громади Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей. Про це повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

За її словами, кошти спрямують на пʼять напрямків: будівництво та облаштування укриттів, додатковий захист ключового обладнання, аварійно-рятувальні роботи, ремонт інженерних мереж, придбання запасу пального.

Очільниця Уряду підкреслила, що необхідно забезпечити світлом, газом і теплом кожну українську родину, адже ворог продовжує обстріли щоночі.

«Я на постійному звʼязку з регіонами. 24/7 тривають ремонтні роботи — на підстанціях «Укренерго» та на обʼєктах генерації. Запускаємо додаткові резервні джерела живлення. Ми змушені зберігати графіки погодинних відключень, але завдяки спільним зусиллям зменшуємо тривалість відключень. Дякую всім енергетикам за щоденну роботу», — наголосила прем’єр-міністр України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.