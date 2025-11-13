Правительство выделило 1 млрд грн на ликвидацию последствий обстрелов в прифронтовых регионах

Средства направят по пяти направлениям: строительство и обустройство укрытий, дополнительная защита ключевого оборудования, аварийно-спасательные работы, ремонт инженерных сетей, приобретение запаса топлива.

Кабинет Министров выделил 1 млрд грн на ликвидацию последствий обстрелов в наиболее пострадавших прифронтовых регионах — это 93 громады Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей. Об этом сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, средства направят по пяти направлениям: строительство и обустройство укрытий, дополнительная защита ключевого оборудования, аварийно-спасательные работы, ремонт инженерных сетей, приобретение запаса топлива.

Глава правительства подчеркнула, что необходимо обеспечить светом, газом и теплом каждую украинскую семью, ведь враг продолжает обстрелы каждую ночь.

«Я на постоянной связи с регионами. 24/7 продолжаются ремонтные работы — на подстанциях “Укрэнерго” и на объектах генерации. Запускаем дополнительные резервные источники питания. Мы вынуждены сохранять графики почасовых отключений, но благодаря совместным усилиям сокращаем продолжительность отключений. Благодарю всех энергетиков за ежедневную работу», — подчеркнула премьер-министр Украины.

