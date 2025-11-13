Призначення керівника територіального органу потребує обов’язкового погодження профільного міністра – Верховний Суд

КАС ВС висловився про обов’язковість умови погодження профільним міністром призначення переможця конкурсу на посаду керівника територіального органу відповідного центрального органу виконавчої влади.

Верховний Суд роз’яснив, що призначення переможця конкурсу на посаду керівника територіального органу центрального органу виконавчої влади можливе лише за умови обов’язкового погодження з відповідним профільним міністром.

Суд розглянув касаційну скаргу у справі № 640/23171/21 за позовом кандидата, який вимагав визнати протиправною бездіяльність Міністра фінансів України та Державної митної служби.

Деталі справи

Особа звернувся до суду з позовом до Міністра фінансів та Державної митної служби, у якому просив визнати протиправною бездіяльність Міністра фінансів щодо непогодження призначення на вакантну посаду начальника Координаційно-моніторингової митниці позивача, як переможця конкурсу та визнати протиправною бездіяльність Державної митної служби щодо непризначення його на вказану посаду.

Судами попередніх інстанцій позов задоволено частково.

Суди вказали, що Міністром фінансів допущено бездіяльність, яка полягає у нездійсненні розгляду отриманих від Державної митної служби документів щодо погодження призначення позивача на посаду в межах строків, які б дозволяли Державній митній службі прийняти рішення про призначення позивача на посаду в порядку, визначеному Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу».

Рішення Суду

Верховний Суд касаційну скаргу залишив без задоволення, а оскаржувані судові рішення – без змін.

Призначення на посаду керівника центрального органу виконавчої влади є можливим за сукупності таких умов, як:

визнання особи переможцем конкурсу;

проходження ним спеціальної перевірки у випадку та порядку, передбачених законодавством у сфері запобігання корупції;

отримання погодження відповідного профільного міністра та голови відповідної місцевої державної адміністрації;

проходження кандидатом співбесіди із суб’єктом призначення;

підписання з кандидатом контракту про проходження державної служби (у разі укладення).

Тому, погодження з відповідним міністром є встановленою Законом обов’язковою умовою, а не міжвідомчим погодженням.

Таким чином, без погодження з боку Міністерства фінансів суб’єкт призначення не може діяти у межах Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» та у встановлені законом строки.

Постанови КАС ВС у справі № 640/23171/21.

