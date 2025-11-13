  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Назначение руководителя территориального органа требует обязательного согласования с профильным министром – Верховный Суд

12:00, 13 ноября 2025
КАС ВС высказался об обязательности условия согласования профильным министром назначения победителя конкурса на должность руководителя территориального органа соответствующего центрального органа исполнительной власти.
Назначение руководителя территориального органа требует обязательного согласования с профильным министром – Верховный Суд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд разъяснил, что назначение победителя конкурса на должность руководителя территориального органа центрального органа исполнительной власти возможно только при условии обязательного согласования с соответствующим профильным министром.

Суд рассмотрел кассационную жалобу по делу № 640/23171/21 по иску кандидата, который требовал признать противоправным бездействие Министра финансов Украины и Государственной таможенной службы.

Детали дела

Истец обратился в суд с иском к Министру финансов и Государственной таможенной службе, в котором просил признать противоправным бездействие Министра финансов в части несогласования назначения на вакантную должность начальника Координационно-мониторинговой таможни истца как победителя конкурса, а также признать противоправным бездействие Государственной таможенной службы в части неназначения его на указанную должность.

Судами предыдущих инстанций иск был удовлетворен частично.

Суды указали, что Министр финансов допустил бездействие, выразившееся в нерассмотрении полученных от Государственной таможенной службы документов относительно согласования назначения истца на должность в пределах сроков, которые позволили бы  Государственной таможенной службе принять решение о назначении в порядке, установленном Законом Украины от 10 декабря 2015 года № 889-VIII «О государственной службе».

Решение Суда

Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения — без изменений.

Назначение на должность руководителя центрального органа исполнительной власти возможно при совокупности следующих условий:

  • признание лица победителем конкурса;
  • прохождение им специальной проверки в случаях и порядке, предусмотренных законодательством в сфере предотвращения коррупции;
  • получение согласования соответствующего профильного министра и главы соответствующей местной государственной администрации;
  • прохождение кандидатом собеседования с субъектом назначения;
  • подписание с кандидатом контракта о прохождении государственной службы (в случае заключения).

Таким образом, согласование с соответствующим министром является установленным Законом обязательным условием, а не межведомственным согласованием.

Следовательно, без согласования со стороны Министерства финансов субъект назначения не может действовать в рамках Закона Украины «О центральных органах исполнительной власти» и в установленные законом сроки.

Постановление КАС ВС по делу № 640/23171/21.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд госслужащие госслужба судебная практика КАС ВС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Свобода совести в военное время: как суды формируют практику религиозного отказа от мобилизации

На Полтавщине свидетеля Иеговы оправдали, а на Закарпатье – приговорили к трем годам лишения свободы.

От рекрутинга к гражданству: особенности военной службы иностранцев в ВСУ в условиях военного положения

Служба по контракту, статус УБД и вид на жительство — ключевые новации для иностранных защитников Украины.

Срок исковой давности в проекте обновленного Гражданского кодекса: ГНЭУ предупреждает о правовой неопределенности и рисках злоупотреблений

Как Верховная Рада готовится к одной из крупнейших юридических реформ последних десятилетий и что из этого выходит.

Льготы на жилье и коммунальные услуги: какую помощь государство гарантирует военнослужащим и их семьям

Обзор ключевых положений законодательства о льготах и гарантиях для военнослужащих, ветеранов и семей погибших.

Мобилизация — не индульгенция: ВАКС разоблачил попытку обвиняемого избежать наказания

Желание служить в армии не может быть оправданием для коррупции: судьи подчеркивают, что закон не отступает даже перед каской и бронежилетом.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]