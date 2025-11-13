Назначение руководителя территориального органа требует обязательного согласования с профильным министром – Верховный Суд

КАС ВС высказался об обязательности условия согласования профильным министром назначения победителя конкурса на должность руководителя территориального органа соответствующего центрального органа исполнительной власти.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд разъяснил, что назначение победителя конкурса на должность руководителя территориального органа центрального органа исполнительной власти возможно только при условии обязательного согласования с соответствующим профильным министром.

Суд рассмотрел кассационную жалобу по делу № 640/23171/21 по иску кандидата, который требовал признать противоправным бездействие Министра финансов Украины и Государственной таможенной службы.

Детали дела

Истец обратился в суд с иском к Министру финансов и Государственной таможенной службе, в котором просил признать противоправным бездействие Министра финансов в части несогласования назначения на вакантную должность начальника Координационно-мониторинговой таможни истца как победителя конкурса, а также признать противоправным бездействие Государственной таможенной службы в части неназначения его на указанную должность.

Судами предыдущих инстанций иск был удовлетворен частично.

Суды указали, что Министр финансов допустил бездействие, выразившееся в нерассмотрении полученных от Государственной таможенной службы документов относительно согласования назначения истца на должность в пределах сроков, которые позволили бы Государственной таможенной службе принять решение о назначении в порядке, установленном Законом Украины от 10 декабря 2015 года № 889-VIII «О государственной службе».

Решение Суда

Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения — без изменений.

Назначение на должность руководителя центрального органа исполнительной власти возможно при совокупности следующих условий:

признание лица победителем конкурса;

прохождение им специальной проверки в случаях и порядке, предусмотренных законодательством в сфере предотвращения коррупции;

получение согласования соответствующего профильного министра и главы соответствующей местной государственной администрации;

прохождение кандидатом собеседования с субъектом назначения;

подписание с кандидатом контракта о прохождении государственной службы (в случае заключения).

Таким образом, согласование с соответствующим министром является установленным Законом обязательным условием, а не межведомственным согласованием.

Следовательно, без согласования со стороны Министерства финансов субъект назначения не может действовать в рамках Закона Украины «О центральных органах исполнительной власти» и в установленные законом сроки.

Постановление КАС ВС по делу № 640/23171/21.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.