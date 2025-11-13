ВРП внесе Зеленському подання про призначення трьох суддів до апеляційних господарських судів

Рішення про внесення подання Володимиру Зеленському про призначення суддів ВРП ухвалила 13 листопада.

Вища рада правосуддя 13 листопада ухвалила рішення про внесення подань Президентові України Володимиру Зеленському про призначення трьох суддів на посади до апеляційних господарських судів:

Бестаченко Олени Леонідівни – на посаду судді Північного апеляційного господарського суду;

Васильєва Євгена Олександровича – на посаду судді Східного апеляційного господарського суду;

Золотарьової Яни Сергіївни – на посаду судді Центрального апеляційного господарського суду.

