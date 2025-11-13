  1. Суд інфо

ВРП внесе Зеленському подання про призначення трьох суддів до апеляційних господарських судів

17:37, 13 листопада 2025
Рішення про внесення подання Володимиру Зеленському про призначення суддів ВРП ухвалила 13 листопада.
ВРП внесе Зеленському подання про призначення трьох суддів до апеляційних господарських судів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя 13 листопада ухвалила рішення про внесення подань Президентові України Володимиру Зеленському про призначення трьох суддів на посади до апеляційних господарських судів:

Бестаченко Олени Леонідівни – на посаду судді Північного апеляційного господарського суду;

Васильєва Євгена Олександровича – на посаду судді Східного апеляційного господарського суду;

Золотарьової Яни Сергіївни – на посаду судді Центрального апеляційного господарського суду. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя ВРП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата Верховного Суду уточнила порядок розгляду судових справ за участю військовослужбовців

Велика Палата відступила від попередньої судової практики Верховного Суду.

«Броня» на продаж: у Кропивницькому винесли вирок псевдоволонтерам, які заробляли на страху мобілізації

На початку війни у місті з’явилася організація, яка існувала лише на папері. Її члени продавали фальшиві посвідчення, що нібито захищали від повісток.

Свобода совісті у воєнний час: як суди формують практику релігійної відмови від мобілізації

На Полтавщині свідка Єгови виправдали, а на Закарпатті – засудили до трьох років ув’язнення.

Від рекрутингу до громадянства: особливості військової служби іноземців у ЗСУ в умовах воєнного стану

Служба за контрактом, статус УБД і посвідка на проживання — ключові новації для іноземних захисників України.

Позовна давність в проекті оновленого Цивільного кодексу: ГНЕУ попереджає про правову невизначеність і ризики зловживань

Як Верховна Рада готується до однієї з найбільших юридичних реформ останніх десятиліть і що з цього виходить.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]