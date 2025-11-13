ВСП внесет Зеленскому представление о назначении трех судей в апелляционные хозяйственные суды
17:37, 13 ноября 2025
Решение о внесении представления Владимиру Зеленскому о назначении судей ВСП принял 13 ноября.
Высший совет правосудия 13 ноября принял решение о внесении представлений Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении трех судей на должности в апелляционные хозяйственные суды:
Бестаченко Елены Леонидовны — на должность судьи Северного апелляционного хозяйственного суда;
Васильева Евгения Александровича — на должность судьи Восточного апелляционного хозяйственного суда;
Золотаревой Яны Сергеевны — на должность судьи Центрального апелляционного хозяйственного суда.
