ВСП внесет Зеленскому представление о назначении трех судей в апелляционные хозяйственные суды

Решение о внесении представления Владимиру Зеленскому о назначении судей ВСП принял 13 ноября.

Высший совет правосудия 13 ноября принял решение о внесении представлений Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении трех судей на должности в апелляционные хозяйственные суды:

Бестаченко Елены Леонидовны — на должность судьи Северного апелляционного хозяйственного суда;

Васильева Евгения Александровича — на должность судьи Восточного апелляционного хозяйственного суда;

Золотаревой Яны Сергеевны — на должность судьи Центрального апелляционного хозяйственного суда.

