У Франції суд заборонив жінці випускати кота на вулицю

17:28, 13 листопада 2025
Суд постановив, що власниця повинна не дозволяти улюбленцю залишати межі дому — фактично помістивши кота під «домашній арешт».
У Франції суд заборонив жінці випускати кота на вулицю
Фото: скріншот
Суд на півдні Франції зобов’язав жінку тримати свого кота постійно в будинку після того, як її сусід поскаржився, що тварина неодноразово стрибала у його сад. Незвичне рішення, ухвалене у місті Агд, спричинило бурхливу реакцію серед захисників тварин і правозахисних організацій, які застерігають, що воно може створити небезпечний прецедент, пише Gulfnews.

За даними місцевих медіа, сусід звинуватив кота у пошкодженні рослин і тому, що тварина лякає птахів. Суд став на бік скаржника, постановивши, що власниця повинна не дозволяти улюбленцю залишати межі дому — фактично помістивши кота під «домашній арешт».

Організації із захисту тварин розкритикували це рішення, наголосивши, що коти є за своєю природою вільними тваринами, а подібний вердикт може призвести до обмежень для власників домашніх улюбленців по всій країні.

У соцмережах справу вже охрестили «найскандальнішим котячим вироком Франції», а обговорення переросло у широку дискусію про права тварин і суперечки між сусідами.

