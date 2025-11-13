У Франції суд заборонив жінці випускати кота на вулицю

Суд постановив, що власниця повинна не дозволяти улюбленцю залишати межі дому — фактично помістивши кота під «домашній арешт».

Фото: скріншот

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суд на півдні Франції зобов’язав жінку тримати свого кота постійно в будинку після того, як її сусід поскаржився, що тварина неодноразово стрибала у його сад. Незвичне рішення, ухвалене у місті Агд, спричинило бурхливу реакцію серед захисників тварин і правозахисних організацій, які застерігають, що воно може створити небезпечний прецедент, пише Gulfnews.

За даними місцевих медіа, сусід звинуватив кота у пошкодженні рослин і тому, що тварина лякає птахів. Суд став на бік скаржника, постановивши, що власниця повинна не дозволяти улюбленцю залишати межі дому — фактично помістивши кота під «домашній арешт».

Організації із захисту тварин розкритикували це рішення, наголосивши, що коти є за своєю природою вільними тваринами, а подібний вердикт може призвести до обмежень для власників домашніх улюбленців по всій країні.

У соцмережах справу вже охрестили «найскандальнішим котячим вироком Франції», а обговорення переросло у широку дискусію про права тварин і суперечки між сусідами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.