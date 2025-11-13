  1. В мире

Во Франции суд запретил женщине выпускать кота на улицу

17:28, 13 ноября 2025
Суд постановил, что хозяйка должна не позволять любимцу покидать пределы дома — фактически поместив кота под «домашний арест».
Фото: скриншот
Суд на юге Франции обязал женщину держать своего кота постоянно в доме после того, как ее сосед пожаловался, что животное неоднократно запрыгивало в его сад. Необычное решение, принятое в городе Агд, вызвало бурную реакцию среди защитников животных и правозащитных организаций, которые предупреждают, что оно может создать опасный прецедент, пишет Gulfnews.

По данным местных СМИ, сосед обвинил кота в повреждении растений и в том, что животное пугает птиц. Суд встал на сторону жалобщика, постановив, что хозяйка должна не позволять любимцу покидать пределы дома — фактически поместив кота под «домашний арест».

Организации по защите животных раскритиковали это решение, подчеркнув, что коты по своей природе являются свободными животными, а подобный вердикт может привести к ограничениям для владельцев домашних питомцев по всей стране.

В соцсетях дело уже прозвали «самым скандальным кошачьим приговором Франции», а обсуждение переросло в широкую дискуссию о правах животных и конфликтах между соседями.

