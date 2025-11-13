  1. В Україні

У суді пояснили, чи має електронний кредитний договір таку ж юридичну силу, як і паперовий із власноручним підписом

18:04, 13 листопада 2025
Малинський районний суд Житомирської області зазначив, що електронний договір має таку ж юридичну силу, як і письмовий, якщо його укладено з використанням електронного ідентифікатора.
Малинський районний суд Житомирської області повідомляє, що у 2025 році до суду надходить багато справ щодо стягнення заборгованості за кредитними договорами, укладеними як у письмовій, так і в електронній формі.

Під час розгляду таких справ з’ясовується, що громадяни нерідко оформлюють кредити онлайн — через сайти фінансових компаній — не прочитавши повністю умови договорів. Через це виникають непорозуміння та порушення умов.

Зокрема, у справах  № 283/2398/25 (рішення від 06.11.2025), № 283/1361/25 (від 07.11.2025), № 283/1726/25 (від 24.10.2025) та № 283/1078/25 (від 07.10.2025) суд частково або повністю задовольнив вимоги кредиторів, оскільки позичальники не виконали своїх зобов’язань за договорами, укладеними в електронній формі.

Суд зазначив, що електронний договір має таку ж юридичну силу, як і письмовий, якщо його укладено з використанням електронного ідентифікатора, зокрема одноразового коду, SMS-підтвердження, BankID чи електронного підпису. Такий спосіб підтвердження волевиявлення прирівнюється до власноручного підпису.

Суд наголошує, що під час укладення кредитних договорів або договорів позики варто уважно перевіряти:

суму кредиту, строк повернення, розмір відсотків і штрафних санкцій;

порядок нарахування платежів та можливість передачі права вимоги іншій компанії;

способи підтвердження згоди на укладення договору.

суд договір кредит кредитний договір

