В суде объяснили, имеет ли электронный кредитный договор такую ​​же юридическую силу, как бумажный с собственноручной подписью

18:04, 13 ноября 2025
Малинский районный суд Житомирской области отметил, что электронный договор имеет такую ​​же юридическую силу, как и письменный, если он заключен с использованием электронного идентификатора.
Малинский районный суд Житомирской области сообщает, что в 2025 году в суд поступает множество дел о взыскании задолженности по кредитным договорам, заключённым как в письменной, так и в электронной форме.

В ходе рассмотрения таких дел выясняется, что граждане нередко оформляют кредиты онлайн — через сайты финансовых компаний — не ознакомившись полностью с условиями договоров. В результате возникают недоразумения и нарушения условий.

В частности, в делах № 283/2398/25 (решение от 06.11.2025), № 283/1361/25 (от 07.11.2025), № 283/1726/25 (от 24.10.2025) и № 283/1078/25 (от 07.10.2025) суд частично или полностью удовлетворил требования кредиторов, поскольку заёмщики не выполнили своих обязательств по договорам, заключённым в электронной форме.

Суд отметил, что электронный договор имеет такую же юридическую силу, как и письменный, если он заключён с использованием электронного идентификатора, в частности одноразового кода, SMS‑подтверждения, BankID или электронной подписи. Такой способ подтверждения волеизъявления приравнивается к собственноручной подписи.

Суд подчёркивает, что при заключении кредитных договоров или договоров займа стоит внимательно проверять сумму кредита, срок возврата, размер процентов и штрафных санкций; порядок начисления платежей и возможность передачи права требования другой компании; способы подтверждения согласия на заключение договора.

