Не витримав кризи: Олаф Шольц розповів, чому його уряд був розпущений

17:08, 13 листопада 2025
Неспроможність уряду ФРН розв'язати питання фінансування потреб України призвела до розвалу коаліції в Бундестазі.
Фото: Ken Mürk/ERR
Уряд Олафа Шольца в Німеччині був розпущений наприкінці минулого року через неспроможність розв'язати питання допомоги Україні, пише Die Zeit.

«Не слід забувати: я розпустив попередній уряд, бо не було досягнуто згоди щодо приблизно 15 мільярдів євро для фінансування додаткових заходів для України та українців у Німеччині», – розповів Шольц.

Як зазначив ексканцлер, каменем спотикання було зняття так званого «бюджетного гальма» – законодавчого обмеження на дефіцит бюджету в Німеччині. Зрештою це "гальмо" послабили, але вже після того, як уряд Шольца пішов у відставку.

Він зауважив, що якби не це, нинішньому уряду Фрідріха Мерца теж довелося б або піти на скорочення витрат на внутрішні потреби Німеччини, або утриматися він нарощування військової підтримки України.

Нагадаємо, Олаф Шольц став федеральним канцлером Німеччини 8 грудня 2021 року. Формально він перебував при владі до 25 березня 2025 року, а потім до 6 травня 2025 року тимчасово виконував обов’язки глави уряду в перехідний період після розпуску коаліції. Таким чином, уряд Шольца протримався три роки й три місяці, а не повний чотирирічний термін, як це зазвичай відбувається в Німеччині. Період урядування Шольца супроводжувався серйозними труднощами. Економічне зростання Німеччини сповільнилося через енергетичну кризу, підвищення цін і наслідки війни в Україні.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

