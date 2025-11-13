  1. В мире

Не выдержал кризиса: Олаф Шольц рассказал, почему его правительство было распущено

17:08, 13 ноября 2025
Несостоятельность правительства ФРГ решить вопрос финансирования потребностей Украины привела к развалу коалиции в Бундестаге.
Фото: Ken Mürk/ERR
Правительство Олафа Шольца в Германии было распущено в конце прошлого года из-за неспособности решить вопрос помощи Украине, пишет Die Zeit.

«Не следует забывать: я распустил предыдущее правительство, потому что не было достигнуто соглашение о приблизительно 15 миллиардах евро для финансирования дополнительных средств для Украины и украинцев в Германии», – рассказал Шольц.

Как отметил экс-канцлер, камнем преткновения было снятие так называемого "бюджетного тормоза" – законодательного ограничения на дефицит бюджета в Германии. В конце концов, этот "тормоз" ослабили, но уже после того, как правительство Шольца ушло в отставку.

Он отметил, что если бы не это, нынешнему правительству Фридриха Мерца тоже пришлось бы либо пойти на сокращение расходов на внутренние нужды Германии, либо воздержаться оно наращивание военной поддержки Украины.

Напомним, Олаф Шольц стал федеральным канцлером Германии 8 декабря 2021 года. Формально он находился у власти до 25 марта 2025 года, а затем до 6 мая 2025 года временно исполнял обязанности главы правительства в переходный период после роспуска коалиции. Таким образом правительство Шольца продержалось три года и три месяца, а не полный четырехлетний срок, как это обычно происходит в Германии. Период правления Шольца сопровождался серьезными трудностями. Экономический рост Германии замедлился из-за энергетического кризиса, повышения цен и последствий войны в Украине.

