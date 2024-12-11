Банки через сервис Дия планируют получать данные о доходе клиента и судебных делах – что предусматривает подписанный меморандум

Без подтвержденных законных доходов операции в банке станут проблемой как для граждан, так и для ФЛП и самозанятых лиц.

Банки в сотрудничестве с Нацбанком и госорганами считают нужным предоставить банкам и другим поставщикам платежных услуг доступ к официальной информации с помощью онлайн-сервиса услуг «Дия» о доходе клиента, его судебных делах и т.п.

Также планируется создание централизованного реестра сомнительных клиентов, из которого банки будут принимать данные для изучения клиента при установлении или пересмотре деловых отношений.

Кроме того, запланирована автоматическая проверка подтверждения доходов клиентов, в том числе с централизованными базами государственных органов и обмен данными между банками с применением реестров госорганов.

Соответствующие дальнейшие изменения предусматривает Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских платежных услуг, который, как сообщала «Судебно-юридическая газета», 10 декабря подписали Независимая ассоциация банков Украины, АО «Ощадбанк», АО «Райффайзен Банк», АО КБ «ПриватБанк», АО «УНИВЕРСАЛ БАНК», продуктом которого является Monobank и другие.

При установлении деловых отношений будут присваивать «рейтинг» риска

Меморандум предусматривает, что для изучения клиентов при установлении деловых отношений и мониторинге в процессе обслуживания:

при выявлении критериев, указывающих на «высокий» риск клиента, применяются усиленные меры проверки в каждом конкретном случае;

если критерии указывают на «низкий» риск клиента, вводятся упрощенные меры надлежащей проверки (без документального подтверждения доходов), в частности:

с плановым оборотом (без учета переводов клиентов по собственным счетам в пределах одного банка) по счетам согласно лимитам и срокам поэтапной реализации:

с 1.02.25 – в сумме до 150 тысяч грн в месяц,

с 1.06.25 – в сумме до 100 тысяч грн в месяц.

Переводы внутри и за пределы Украины со всех счетов физических лиц в национальной и иностранной валютах, на счета любых других контрагентов будут осуществляться отныне с учетом риск-ориентированного подхода.

Речь идет об ограничении на проведение операций для клиентов, кроме клиентов с подтвержденными источниками доходов (зарплатных клиентов, других клиентов с подтвержденными доходами, волонтеров – но идентифицируемых в качестве волонтеров в соответствии с постановлением правления НБУ №18).

Если же нет документального подтверждения доходов:

для клиентов «высокого» уровня риска устанавливать лимит в сумме до 50 тысяч грн в месяц;

для клиентов «среднего» и «низкого» уровня риска – согласно лимитам и срокам поэтапной реализации:

с 1.02.25 – в сумме до 150 тыс. грн в месяц

с 1.06.25 – в сумме до 100 тыс. грн в месяц

При наличии документально подтвержденных доходов клиента, превышающих установленный на дату лимит, будут производиться переводы в пределах подтвержденного дохода.

Клиент при обслуживании имеет право обратиться в банк с запросом на повышение установленного лимита – но при этом с обязательным предоставлением документального подтверждения средств.

Предстоит подтвердить законность доходов

Документальное подтверждение доходов предусматривает, в том числе, получение документов или информации в электронной форме: сформированные клиентом справки ОК5 и ОК7 либо налоговая декларация, либо зарплатные ведомости, либо подтверждение зачислений от государственных органов, подтвержденные доходы членов семей (налоговая декларация, зарплатные ведомости или подтверждение) зачислений от государственных органов), подтверждение волонтерской деятельности или другие документы, которые могут подтвердить законность полученных доходов

Клиенты, которые планируют осуществлять переводы сверх установленного лимита в месяц, обязаны предоставить документальное подтверждение доходов при установлении деловых отношений или планировании переводов.

При подтверждении доходов банки будут устанавливать или отменять лимиты на операции в соответствии с финансовой способностью таких клиентов, в том числе через контроль сумм поступлений на счета.

Также банки введут автоматизированные круглосуточные анти-фрод правила согласно рекомендациям Нацбанка, уделяя особое внимание операциям, совершаемым в ночное время (с 24:00 до 06:00).

Кроме того, введут ограничения на количество счетов, открытых в одной валюте для одного клиента, кроме депозитных, кредитных счетов и счетов, открытых для использования клиентами программ государственной поддержки (еВосстановление, Национальный Кэшбек и другие). В частности, текущие счета в одной валюте – не более 3 счета для клиентов без документально подтвержденных источников доходов.

Относительно клиентов ФЛП или физлиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность.

Поставщики платежных услуг применяют к ФЛП и самозанятых физлиц риск-ориентированный подход:

для новосозданных ФЛП (до 6 месяцев) с суммой годового дохода согласно 1 группе налогообложения (высокий риск) вводится углубленное изучение его бизнес-деятельности при установлении деловых отношений (масштаб и вид деятельности клиента, вид услуг или продуктов, объем финансовых операций и т.п.) и усиленный мониторинг операций по счету в соответствии с суммой среднемесячного дохода по 1 группе налогообложения;

для ФЛП на общей системе налогообложения или упрощенной системе 2-3 группы – будет проходить изучение клиента в соответствии с собственным риск-ориентированным подходом.

Поставщики платежных услуг принимают меры в соответствии с требованиями постановления правления НБУ №65 «Об утверждении Положения об осуществлении банками финансового мониторинга» при мониторинге операций по счету и в случае обнаружения индикатора или совокупности индикаторов риска (в частности, но не исключительно), а именно, если :

наблюдается резкое увеличение операций по счету ФЛП от различных контрагентов (ФЛ, ФЛП);

остаток по счету ФЛП – «0» по состоянию на начало и конец дня;

наблюдается нетипичное увеличение количества входящих операций на текущий счет ФОТ от физлиц в день в два раза и более, что не соответствует особенностям ведения бизнеса;

наблюдается дробление переводов, в том числе круглыми суммами или на одного контрагента в течение месяца (если другое не предусмотрено бизнес-моделью бизнеса).

Кроме того, с целью обеспечения надлежащей оценки рисков при обслуживании физических лиц-предпринимателей поставщики платежных услуг будут применять практику объединения ФЛП и юридических лиц в группу связанных компаний в соответствии с рекомендательным письмом Нацбанка, а именно если будут выявлены такие признаки принадлежности клиентов к группы связанных компаний:

общий адрес места нахождения юридического лица и ФЛП;

общее место реализации товаров и услуг (адрес магазина, интернет-сайта);

юридическое лицо и/или ФЛП имеют общих собственников, представителей, бухгалтеров, доверенных лиц и т.п.;

у ФЛП обычно нет нужных ресурсов для ведения деятельности, включая деятельность с юридическим лицом;

значительные поступления на счета ФЛП от юридического лица или других субъектов Группы;

оплата юридическим лицом услуг ФЛП, стоимость которых сложно оценить (аренда, маркетинговые, информационные услуги, реклама и т.п.);

предоставление юридическим лицом финансовой помощи ФЛП;

значительный объем финансовых операций по счетам вновь ФЛП;

осуществление ФЛП финансовых операций в течение короткого периода времени (два-три месяца) на общую сумму, достигающую предельного объема дохода на год в соответствии с выбранной группой налогоплательщиков;

использование одного платежного терминала финансового учреждения несколькими субъектами хозяйствования.

Автор: Наталя Мамченко

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