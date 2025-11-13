Вимушений, але законний крок: у Полтавському ТЦК прокоментували примусову мобілізацію

Це ненормальне явище для мирної країни, але вимушений крок у воєнний час — речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін прокоментував силову мобілізацію.

Речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін заявив, що в умовах воєнного стану держава змушена застосовувати примус до тих, хто уникає обов’язку служити та захищати країну. Він підкреслив, що така практика не є нормальною, однак є необхідною в ситуації, коли держава потребує оборони від агресора. Про це пише "Главком".

Його, зокрема, запитали, чому цивільні подекуди вороже налаштовані до військових ТЦК, наводячи приклади, коли в Одесі натовп перевернув авто територіального центру, а в Горішніх Плавнях містяни втрутилися в конфлікт і не дозволили представникам ТЦК взаємодіяти з велосипедистом.

"Я часто чую, що, мовляв, "ТЦК самі винні, що до них так ставляться", що нібито таке ставлення через те, що "ловлять", "б’ють", "тягнуть у буси". Але я дуже добре пам’ятаю, що агресія до військовослужбовців ТЦК та СП з’явилася ще раніше, ніж сам термін "бусифікація", не кажучи вже про інші звинувачення", - сказав Істомін.

На думку речника, негативне ставлення до ТЦК пов’язане не з поведінкою військових, а з небажанням окремих громадян визнавати реальність війни.

"На початку повномасштабного вторгнення всі закликали "вірити в ЗСУ", але не всі були готові особисто долучитися до оборони. Коли війна затягнулася, з’явилися ілюзії, що "ось-ось буде мир", і нібито не обов’язково йти воювати", - додав Істомін.

Також він висловив думку, що треба зробити, аби громадяни сприймали мобілізацію не як покарання, а як спільну відповідальність.

"Можливо, якби від самого початку людям чесно сказали, що це – справжня війна і це надовго, а не "два-три тижні максимум", ставлення сьогодні було б зовсім інше. Тоді замість відвертої розмови суспільство заспокоювали, створювалася ілюзія, ніби ми вже ледь не завершили війну, розповідали лише про перемоги. Людей не готували до того, що ми боремося з великою країною, у якої є ресурси, зброя і мобілізаційний потенціал. А найстрашніше, що й досі багато хто продовжує вірити, що ми зможемо перемогти Росію без залучення до війни абсолютно кожного громадянина", - наголосив Істомін.

Речник Полтавського ТЦК заявив, що мобілізація - це не кара, це спосіб виживання держави. Він також зазначив, що примусове доставлення військовозобов’язаних є законним заходом.

"Це ненормальне явище для мирної країни, але вимушений крок у воєнний час", - заявив Роман Істомін.

