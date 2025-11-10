Бодікамери у ТЦК: працівники мають носити їх на форменому одязі і вмикати перед початком оповіщення громадян — Федієнко

Міноборони пояснило порядок використання бодікамер працівником ТЦК.

Народний депутат Олександр Федієнко оприлюднив офіційну відповідь щодо правил використання бодікамер представниками територіальних центрів комплектування.

За його словами, згідно з наказом Міністерства оборони України від 6 серпня 2024 року № 532, носіння бодікамери працівником ТЦК має здійснюватися на форменому одязі — на грудях або в інший спосіб, що забезпечує якісну відеозйомку.

«Тобто, якщо ви бачите що представник ТЦК носить бодікамеру на штанях, в кишені, або не дай боже вимкненою, це порушення діючого НПА (ред: нормативно-правового акта)», — наголосив Федієнко.

Депутат також пояснив, коли саме має бути увімкнений відеореєстратор: «Перед початком заходів оповіщення громадян, уповноважений представник ТЦК, який застосовує портативний відеореєстратор, інформує осіб, відносно яких проводиться фото- і відеофіксація.

Включення портативного відеореєстратора уповноваженими представниками відбувається з моменту початку виконання ними службових обов’язків щодо здійснення заходів оповіщення громадян, перевірки їх військово-облікових документів, а відеозапис ведеться безперервно до завершення виконання заходів, крім випадків загрози попадання на відеореєстратор військових об’єктів або інформації з обмеженим доступом та випадків, пов’язаних з виникненням у уповноваженого представника особистого приватного становища (відвідування вбиральні, перерви для приймання їжі тощо). У процесі включення портативного відеореєстратора уповноважений представник переконується в точності встановлених на пристрої дати та часу».

Інструкцією із застосування територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- та відеофіксації, затвердженою наказом Міністерства оборони України від 06 серпня 2024 року № 532, визначено порядок застосування портативних відеореєстраторів, а саме:

«Під час здійснення фото- та відеофіксації процесу пред’явлення та перевірки уповноваженими представниками військово-облікових документів портативний відеореєстратор закріплюється на їх форменому одязі на грудях або іншим способом, який забезпечує відеозйомку.

У випадках, пов’язаних із необхідністю якісної фіксації подій, уповноважені представники можуть тримати портативний відеореєстратор у руках.

Дозволяється закріплення портативного відеореєстратора на екіпіруванні (шоломі) або зброї, якщо їх конструкцією передбачені відповідні кріплення».

У Мінборони вказали, що використання засобів фото- та відеофіксації застосовується згідно з вимогами частини шостої статті 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», пунктів 40, 52 та 53 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 № 560, та Інструкції із застосування територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- та відеофіксації, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 06 серпня 2024 року № 532.

