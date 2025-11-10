  1. В Украине

Бодикамеры в ТЦК: сотрудники должны носить их на форменной одежде и включать перед началом оповещения граждан — Федиенко

12:09, 10 ноября 2025
Минобороны объяснило порядок использования бодикамер сотрудником ТЦК.
Фото: ye.ua
Народный депутат Александр Федиенко обнародовал официальный ответ относительно правил использования бодикамер представителями территориальных центров комплектования.

По его словам, согласно приказу Министерства обороны Украины от 6 августа 2024 года № 532, ношение бодикамеры сотрудником ТЦК должно осуществляться на форменной одежде — на груди или иным способом, который обеспечивает качественную видеосъемку.

«То есть, если вы видите, что представитель ТЦК носит бодикамеру на штанах, в кармане или, не дай Бог, в выключенном состоянии — это нарушение действующего НПА (ред: нормативно-правового акта)», — подчеркнул Федиенко.

Депутат также объяснил, когда именно должен быть включен видеорегистратор: «Перед началом мероприятий по оповещению граждан уполномоченный представитель ТЦК, который использует портативный видеорегистратор, информирует лиц, в отношении которых проводится фото- и видеофиксация.

Включение портативного видеорегистратора уполномоченными представителями происходит с момента начала выполнения ими служебных обязанностей по осуществлению мероприятий оповещения граждан, проверки их военно-учетных документов, а видеозапись ведется непрерывно до завершения выполнения мероприятий, за исключением случаев угрозы попадания на видеорегистратор военных объектов или информации с ограниченным доступом, а также ситуаций, связанных с возникновением у уполномоченного представителя личного частного положения (посещение уборной, перерывы для приема пищи и т. п.). В процессе включения портативного видеорегистратора уполномоченный представитель убеждается в точности установленных на устройстве даты и времени».

Инструкцией по применению территориальными центрами комплектования и социальной поддержки технических приборов и технических средств, имеющих функции фото- и видеофиксации, утвержденной приказом Министерства обороны Украины от 06 августа 2024 года № 532, определен порядок использования портативных видеорегистраторов, а именно:

«Во время осуществления фото- и видеофиксации процесса предъявления и проверки уполномоченными представителями военно-учетных документов портативный видеорегистратор закрепляется на их форменной одежде на груди или иным способом, который обеспечивает видеосъемку.

В случаях, связанных с необходимостью качественной фиксации событий, уполномоченные представители могут держать портативный видеорегистратор в руках.

Разрешается закрепление портативного видеорегистратора на экипировке (шлеме) или оружии, если их конструкцией предусмотрены соответствующие крепления».

В Минобороны указали, что использование средств фото- и видеофиксации осуществляется в соответствии с требованиями части шестой статьи 22 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», пунктов 40, 52 и 53 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года № 560, и Инструкции по применению территориальными центрами комплектования и социальной поддержки технических приборов и технических средств, имеющих функции фото- и видеофиксации, утвержденной приказом Министерства обороны Украины от 06 августа 2024 года № 532.

