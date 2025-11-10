Бодикамеры в ТЦК: сотрудники должны носить их на форменной одежде и включать перед началом оповещения граждан — Федиенко

Минобороны объяснило порядок использования бодикамер сотрудником ТЦК.

Народный депутат Александр Федиенко обнародовал официальный ответ относительно правил использования бодикамер представителями территориальных центров комплектования.

По его словам, согласно приказу Министерства обороны Украины от 6 августа 2024 года № 532, ношение бодикамеры сотрудником ТЦК должно осуществляться на форменной одежде — на груди или иным способом, который обеспечивает качественную видеосъемку.

«То есть, если вы видите, что представитель ТЦК носит бодикамеру на штанах, в кармане или, не дай Бог, в выключенном состоянии — это нарушение действующего НПА (ред: нормативно-правового акта)», — подчеркнул Федиенко.

Депутат также объяснил, когда именно должен быть включен видеорегистратор: «Перед началом мероприятий по оповещению граждан уполномоченный представитель ТЦК, который использует портативный видеорегистратор, информирует лиц, в отношении которых проводится фото- и видеофиксация.

Включение портативного видеорегистратора уполномоченными представителями происходит с момента начала выполнения ими служебных обязанностей по осуществлению мероприятий оповещения граждан, проверки их военно-учетных документов, а видеозапись ведется непрерывно до завершения выполнения мероприятий, за исключением случаев угрозы попадания на видеорегистратор военных объектов или информации с ограниченным доступом, а также ситуаций, связанных с возникновением у уполномоченного представителя личного частного положения (посещение уборной, перерывы для приема пищи и т. п.). В процессе включения портативного видеорегистратора уполномоченный представитель убеждается в точности установленных на устройстве даты и времени».

Инструкцией по применению территориальными центрами комплектования и социальной поддержки технических приборов и технических средств, имеющих функции фото- и видеофиксации, утвержденной приказом Министерства обороны Украины от 06 августа 2024 года № 532, определен порядок использования портативных видеорегистраторов, а именно:

«Во время осуществления фото- и видеофиксации процесса предъявления и проверки уполномоченными представителями военно-учетных документов портативный видеорегистратор закрепляется на их форменной одежде на груди или иным способом, который обеспечивает видеосъемку.

В случаях, связанных с необходимостью качественной фиксации событий, уполномоченные представители могут держать портативный видеорегистратор в руках.

Разрешается закрепление портативного видеорегистратора на экипировке (шлеме) или оружии, если их конструкцией предусмотрены соответствующие крепления».

В Минобороны указали, что использование средств фото- и видеофиксации осуществляется в соответствии с требованиями части шестой статьи 22 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», пунктов 40, 52 и 53 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года № 560, и Инструкции по применению территориальными центрами комплектования и социальной поддержки технических приборов и технических средств, имеющих функции фото- и видеофиксации, утвержденной приказом Министерства обороны Украины от 06 августа 2024 года № 532.

