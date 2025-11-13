Вынужденный, но законный шаг: в Полтавском ТЦК прокомментировали принудительную мобилизацию

Это ненормальное явление для мирной страны, но вынужденный шаг в военное время — представитель Полтавского областного ТЦК Роман Истомин прокомментировал силовую мобилизацию.

Представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин заявил, что в условиях военного положения государство вынуждена прибегать к принуждению тех, кто уклоняется от обязанности служить и защищать страну. Он подчеркнул, что такая практика не является нормальной, но является необходимой в ситуации, когда государству требуется оборона от агрессора. Об этом пишет «Главком».

Его, в частности, спросили, почему граждане порой враждебно настроены по отношению к военнослужащим ТЦК, приводя примеры, когда в Одессе толпа перевернула автомобиль территориального центра, а в Горишних Плавнях горожане вмешались в конфликт и не позволили представителям ТЦК взаимодействовать с велосипедистом.«Я часто слышу, что, мол, „ТЦК сами виноваты, что к ним так относятся“, что якобы

такое отношение из‑за того, что „ловят“, „бьют“, „тащат в бусики“. Но я очень хорошо помню, что агрессия к военнослужащим ТЦК и СП появилась ещё раньше, чем сам термин „бусификация“, не говоря уже о других обвинениях», — сказал Истомин.

По мнению представителя, негативное отношение к ТЦК связано не с поведением военных, а с нежеланием отдельных граждан признать реальность войны.

«В начале полномасштабного вторжения все призывали „верить в ВСУ“, но не все были готовы лично присоединиться к обороне. Когда война затянулась, появились иллюзии, что „вот‑вот будет мир“, и будто бы необязательно идти воевать», — добавил Истомин.

Он также выразил мнение, что нужно сделать так, чтобы граждане воспринимали мобилизацию не как наказание, а как общую ответственность.

«Возможно, если бы с самого начала людям честно сказали, что это — настоящая война и это надолго, а не „два‑три недели максимум“, отношение сегодня было бы совсем другое. Тогда вместо откровенного разговора общество успокаивали, создавали иллюзию, будто мы уже чуть ли не завершили войну, рассказывали только о победах. Людей не готовили к тому, что мы боремся с большой страной, у которой есть ресурсы, оружие и мобилизационный потенциал. А самое страшное, что до сих пор многие продолжают верить, что мы сможем победить Россию без привлечения к войне абсолютно каждого гражданина», — подчеркнул Истомин.

Представитель Полтавского ТЦК заявил, что мобилизация — это не наказание, это способ выживания государства. Он также отметил, что принудительная доставка военнообязанных является законной мерой.

«Это ненормальное явление для мирной страны, но вынужденный шаг военное время», — заявил Роман Истомин.

