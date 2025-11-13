Суд не побачив вини лісгоспу у падінні дерева на авто та відмовив у компенсації

Негода визнана форс-мажором у справі про компенсацію за пошкоджене авто.

Черкаський районний суд Черкаської області розглянув справу за позовом громадянина до ДП «Ліси України» в особі філії «Черкаське лісове господарство» щодо відшкодування шкоди, завданої падінням дерева на автомобіль. Про це розповіли у суді.

Суд дійшов висновку, що падіння дерева на автомобіль позивача і його пошкодження сталося внаслідок непереборної сили, а саме небезпечних гiдрометеорологiчних явищ у вигляді сильного вітру, що у свою чергу згідно до ст.617 ЦК України звільняє відповідача від відповідальності.

Обставини справи

У січні 2025 року громадянин звернувся до суду з позовом у цій справі з вимогами про стягнення з відповідача на свою користь у відшкодування матеріальної шкоди 266151,59 грн, вартість евакуювання пошкодженого транспортного засобу, в розмірі 2 000 грн, за проведення незалежного авто товарознавчого дослідження в розмірі 4 000 грн, моральну шкоду в розмірі 30 000 грн та судові витрати.

Позовні вимоги мотивував тим, що 24.04.2024 на проїзну частину автодороги Р-10, по якій рухався належний позивачу транспортний засіб VOLKSWAGEN CRAFTER,, впало дерево, внаслідок чого був пошкоджений автомобіль позивача.

Згідно листа № 714/22.12.2024 від 17.09.2024, наданого відповідачем, працівниками філії проводилося обстеження у кварталі 20 виділ 2 Мошнівського лісництва і встановлено, що внаслідок ерозії ґрунту, зростання дерев на дуже крутому схилі та швидких поривів вітру відбулося падіння здорового дерева на трасу загального значення Р10 (Черкаси-Канів), що в подальшому спричинило зіткнення з автомобілем.

Вказана обставина додатково підтверджується актом обстеження нещасного випадку від 24.04.2024, складеного комісією філії «Черкаське лісове господарство» ДП «Ліси України».

Позивач вважав, що причиною падіння дерева стало не лише ймовірне посилення швидких поривів вітру, а й безвідповідальне відношення працівників лісового господарства до своїх обов`язків із проведення заходів щодо оздоровлення лісосмуги, шляхом вирубки аварійних дерев.

Рішення суду

Відмовляючи в задоволенні позовних вимог суд керувався тим, що позивачем не доведено твердження щодо бездіяльності відповідача, яка полягала на відсутності дій на видалення аварійних дерев, не доведено наявність причинного зв`язку між протиправною поведінкою / бездіяльністю відповідача та завданою шкодою. Не доведено наявність вини відповідача у спричиненні позивачу матеріальних збитків.

Постановою Черкаського апеляційного суду від 21 жовтня 2025 року рішення суду першої інстанції від 19 травня 2025 року залишено без змін (справа № 707/68/25).

