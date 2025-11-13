Суд не увидел вины лесхоза в падении дерева на авто и отказал в компенсации

Непогода признана форс-мажором по делу о компенсации за поврежденный автомобиль.

Черкасский районный суд Черкасской области рассмотрел дело по иску гражданина к ГП «Леса Украины» в лице филиала «Черкасское лесное хозяйство» о возмещении ущерба, причинённого падением дерева на автомобиль. Об этом сообщили в суде.

Суд пришёл к выводу, что падение дерева на автомобиль истца и его повреждение произошло в результате непреодолимой силы, а именно опасных гидрометеорологических явлений в виде сильного ветра, что, в свою очередь, согласно ст. 617 Гражданского кодекса Украины освобождает ответчика от ответственности.

Обстоятельства дела

В январе 2025 года гражданин обратился в суд с иском по этому делу с требованиями о взыскании с ответчика в свою пользу материального ущерба в размере 266151,59 грн, стоимости эвакуации повреждённого транспортного средства — 2000 грн, за проведение независимой автотовароведческой экспертизы — 4000 грн, морального ущерба — 30000 грн и судебных расходов.

Исковые требования он мотивировал тем, что 24.04.2024 на проезжую часть автодороги Р-10, по которой двигался принадлежащий истцу транспортный средств VOLKSWAGEN CRAFTER, упало дерево, в результате чего автомобиль истца был повреждён.

Согласно письму № 714/22.12.2024 от 17.09.2024, предоставленному ответчиком, сотрудниками филиала было проведено обследование в квартале 20 выдел 2 Мошновского лесничества и установлено, что вследствие эрозии почвы, произрастания деревьев на очень крутом склоне и сильных порывов ветра произошло падение здорового дерева на трассу общего значения Р-10 (Черкассы-Канев), что в дальнейшем привело к столкновению с автомобилем.

Указанное обстоятельство дополнительно подтверждается актом обследования несчастного случая от 24.04.2024, составленным комиссией филиала «Черкасское лесное хозяйство» ГП «Леса Украины».

Истец считал, что причиной падения дерева стало не только возможное усиление порывов ветра, но и безответственное отношение работников лесного хозяйства к своим обязанностям по проведению мероприятий по оздоровлению лесополосы путём вырубки аварийных деревьев.

Решение суда

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд руководствовался тем, что истцом не было доказано утверждение о бездействии ответчика, которое заключалось в отсутствии действий по удалению аварийных деревьев, не доказана наличие причинной связи между противоправным поведением / бездействием ответчика и причинённым ущербом. Не доказано наличие вины ответчика в причинении истцу материального ущерба.

Постановлением Черкасского апелляционного суда от 21 октября 2025 года решение суда первой инстанции от 19 мая 2025 года оставлено без изменений (дело № 707/68/25).

