Головою Волинського апеляційного суду обрано Василя Подолюка

17:15, 13 листопада 2025
Судді підтримали кандидатуру Василя Подолюка, який має 29 років досвіду та раніше обіймав посаду заступника голови суду.
У Волинському апеляційному суді відбулись збори суддів, в ході яких головою суду було обрано Василя Анатолійовича Подоляка.

У суді зазначають, що Василь Анатолійович має професійний досвід здійснення судочинства 29 років.

Він здійснював правосуддя з розгляду цивільних справ, кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення, обіймав посаду заступника голови суду.

