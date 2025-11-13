Головою Волинського апеляційного суду обрано Василя Подолюка

Судді підтримали кандидатуру Василя Подолюка, який має 29 років досвіду та раніше обіймав посаду заступника голови суду.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Волинському апеляційному суді відбулись збори суддів, в ході яких головою суду було обрано Василя Анатолійовича Подоляка.

У суді зазначають, що Василь Анатолійович має професійний досвід здійснення судочинства 29 років.

Він здійснював правосуддя з розгляду цивільних справ, кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення, обіймав посаду заступника голови суду.

Раніше ми писали, що обрано голову Чутівського райсуду Полтавської області.

Також обрано голову Тисменицького райсуду Івано-Франківської області.

Ще було обрано голову Дунаєвецького райсуду Хмельницької області.

Крім цього, обрали голову Франківського районного суду Львова.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.