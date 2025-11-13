Председателем Волынского апелляционного суда избран Василий Подолюк
В Волынском апелляционном суде состоялись сборы судей, в ходе которых председателем суда был избран Василий Анатольевич Подоляк.
В суде отмечают, что Василий Анатольевич имеет профессиональный опыт осуществления судопроизводства 29 лет.
Он осуществлял правосудие по рассмотрению гражданских дел, уголовных дел и дел об административных правонарушениях, занимал должность заместителя председателя суда.
