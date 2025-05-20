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Обрано голову Тисменицького райсуду Івано-Франківської області

12:00, 20 травня 2025
Суд очолив Максим Олійник.
Обрано голову Тисменицького райсуду Івано-Франківської області
Фото: Тисменицький районний суд Івано-Франківської області
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Суддю Максима Олійника обрано головою Тисменицького районного суду Івано-Франківської області шляхом таємного голосування на зборах суддів. Відповідно до закону, голову суду обирають більшістю голосів строком на три роки, але не довше, ніж тривалість його повноважень як судді. Про це повідомляє пресслужба суду.

Нагадаємо, обрали голову Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області.

Крім цього, обрано голів Івано-Франківського апеляційного суду та Млинівського районного суду Рівненської області.

Ще було обрано голову Дунаєвецького райсуду Хмельницької області.

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