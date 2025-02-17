Обрано голову Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

Головою суду обрано суддю Юлію Макарову.

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У Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області відбулися збори суддів під час яких було обрано голову суду. Про це повідомив офіційний сайт суду.

Зазначається, що на посаду голови суду обрано суддю Макарову Юлію Ігорівну строком на три роки.

Раніше ми писали, що головою Шостого апеляційного адміністративного суду обрано Олену Кузьмишину, а головою П'ятого апеляційного адміністративного суду - Степана Домусчі.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голів Івано-Франківського апеляційного суду та Млинівського районного суду Рівненської області.

Ще було обрано голову Дунаєвецького райсуду Хмельницької області.

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