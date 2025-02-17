Избран председатель Светловодского горрайонного суда Кировоградской области

Председателем суда избрана судья Юлия Макарова.

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В Светловодском горрайонном суде Кировоградской области состоялось собрание судей, во время которого был избран председатель суда. Об этом сообщил официальный сайт суда.

Отмечается, что на должность председателя суда избрана судья Макарова Юлия Игоревна сроком на три года.

Ранее сообщалось, что председателем Шестого апелляционного административного суда избрана Елена Кузьмишина, а Пятого апелляционного административного суда - Степан Домусчи.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избраны председатели Ивано-Франковского апелляционного суда и Млиновского районного суда Ровенской области.

Еще был избран председатель Дунаевецкого райсуда Хмельницкой области.

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