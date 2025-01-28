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Избран председатель Млиновского районного суда Ровенской области

20:10, 28 января 2025
Анатолий Лободзинский стал новым председателем Млиновского райсуда.
Избран председатель Млиновского районного суда Ровенской области
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В Млиновском районном суде Ровенской области состоялось собрание судей, на повестку дня которого был вынесен вопрос об избрании председателя суда.

Согласно решению собрания судей от 27 января 2025 года №2, по результатам тайного голосования на административную должность главы Млиновского райсуда избрано с 27 января 2025 года сроком на 3 года, но не более чем на срок полномочий судьи, в порядке, определенном законом, судью Лободзинского Анатолия Сергеевича.

Ранее сообщалось, что председателем Шестого апелляционного административного суда избрана Елена Кузьмишина, а Пятого апелляционного административного суда - Степан Домусчи.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Ивано-Франковского апелляционного суда.

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