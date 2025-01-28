Суд отказал владелице дома признать зарегистрированного в нем мужчину потерявшим право пользования жильем — детали дела

Апелляционный суд отметил, что ответчик получил право пользования домом по закону, с согласия владелицы с 2014 года, другого жилья не имеет, а его выселение может угрожать его социальному статусу.

В Хмельницкой области домовладельница обратилась в суд с просьбой признать зарегистрированного в ее доме мужчину потерявшим право пользования домом с хозяйственными зданиями. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

По ее словам, этот мужчина ей – посторонний человек. В начале АТО он попросил зарегистрировать свое место жительства в ее доме и согласилась, предупредив, что при необходимости он должен сняться с регистрации. Однако добровольно сейчас этого делать не хочет.

Белогорский районный суд Хмельницкой области отказал в иске.

Женщина подала апелляционную жалобу с просьбой отменить решение местного суда и удовлетворить иск. Указала, что при принятии решения суд ошибочно сослался на ч. 2 ст. 405 Гражданского кодекса Украины, в которой говорится о члене семьи собственника жилья, поскольку ответчик никогда не состоял с ней в зарегистрированном браке и не является членом семьи. При этом суд не принял во внимание, что в судебном заседании мужчина подтвердил: он не проживает по месту регистрации.

Коллегия судей апелляционного суда обратила внимание, что ответчик получил право пользования домом по закону – на основании согласия владелицы. Он живет там с 2014 года и другого жилья в собственности или пользовании нет. Поэтому выселение из этого дома ставит под угрозу его социальный статус. Утратив право пользования жильем, он может стать бездомным.

Его права, по мнению коллегии, также подлежат защите, поскольку лишение права на жилье не только должно основываться на требованиях закона, но такое вмешательство должно быть оправданным, необходимым для защиты прав истца и не возлагать чрезмерное бремя на ответчика.

«По этому делу право собственности истца лишь определенным образом ограничено законным правом на жительство ответчика. Однако истец в защиту такого ограничения требует именно лишения ответчика права на жилье, что не является пропорциональным вмешательством и не свидетельствует о легитимности цели этого иска», – считает ХАС.

Апелляционный суд также отметил: домовладелица не доказала, что регистрация места проживания и проживания мужчины в доме препятствуют ей пользоваться своим имуществом, а также то, что он там не проживает уже более двух лет.

При этом коллегия судей согласилась с апеллянткой, что суд первой инстанции при разрешении спора ошибочно сослался на нормы ч. 2 ст. 405 ГК Украины.

Поэтому частично удовлетворила требования апелляционной жалобы и постановила изменить решение местного суда, изложив мотивировочную часть редакции своего постановления. В остальном решение оставили без изменений.

С постановлением апелляционного суда по делу №669/408/24 можно ознакомиться в ЕГР.

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