Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Суд отказал владелице дома признать зарегистрированного в нем мужчину потерявшим право пользования жильем — детали дела

17:27, 28 января 2025
Апелляционный суд отметил, что ответчик получил право пользования домом по закону, с согласия владелицы с 2014 года, другого жилья не имеет, а его выселение может угрожать его социальному статусу.
Суд отказал владелице дома признать зарегистрированного в нем мужчину потерявшим право пользования жильем — детали дела
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Хмельницкой области домовладельница обратилась в суд с просьбой признать зарегистрированного в ее доме мужчину потерявшим право пользования домом с хозяйственными зданиями. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

По ее словам, этот мужчина ей – посторонний человек. В начале АТО он попросил зарегистрировать свое место жительства в ее доме и согласилась, предупредив, что при необходимости он должен сняться с регистрации. Однако добровольно сейчас этого делать не хочет.

Белогорский районный суд Хмельницкой области отказал в иске.

Женщина подала апелляционную жалобу с просьбой отменить решение местного суда и удовлетворить иск. Указала, что при принятии решения суд ошибочно сослался на ч. 2 ст. 405 Гражданского кодекса Украины, в которой говорится о члене семьи собственника жилья, поскольку ответчик никогда не состоял с ней в зарегистрированном браке и не является членом семьи. При этом суд не принял во внимание, что в судебном заседании мужчина подтвердил: он не проживает по месту регистрации.

Коллегия судей апелляционного суда обратила внимание, что ответчик получил право пользования домом по закону – на основании согласия владелицы. Он живет там с 2014 года и другого жилья в собственности или пользовании нет. Поэтому выселение из этого дома ставит под угрозу его социальный статус. Утратив право пользования жильем, он может стать бездомным.

Его права, по мнению коллегии, также подлежат защите, поскольку лишение права на жилье не только должно основываться на требованиях закона, но такое вмешательство должно быть оправданным, необходимым для защиты прав истца и не возлагать чрезмерное бремя на ответчика.

«По этому делу право собственности истца лишь определенным образом ограничено законным правом на жительство ответчика. Однако истец в защиту такого ограничения требует именно лишения ответчика права на жилье, что не является пропорциональным вмешательством и не свидетельствует о легитимности цели этого иска», – считает ХАС.

Апелляционный суд также отметил: домовладелица не доказала, что регистрация места проживания и проживания мужчины в доме препятствуют ей пользоваться своим имуществом, а также то, что он там не проживает уже более двух лет.

При этом коллегия судей согласилась с апеллянткой, что суд первой инстанции при разрешении спора ошибочно сослался на нормы ч. 2 ст. 405 ГК Украины.

Поэтому частично удовлетворила требования апелляционной жалобы и постановила изменить решение местного суда, изложив мотивировочную часть редакции своего постановления. В остальном решение оставили без изменений.

С постановлением апелляционного суда по делу №669/408/24 можно ознакомиться в ЕГР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судебная практика

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд пояснил, что привлечение лица к конфиденциальному сотрудничеству не является отдельной разновидностью НСРД

Орган досудебного расследования сам определяет формы и способы организации конфиденциального сотрудничества с учетом потребностей следствия – Верховный Суд.

«Если у судьи нет помощника или секретаря судебного заседания – это почему-то исключительно его проблема, а не государства» — судья Соломенского райсуда Киева

Судья столичного районного суда рассказала, как организационные и кадровые проблемы отвлекают судей от осуществления правосудия.

Призывы подаваться на конкурс в БЭБ к бизнесу не сработали – большинство кандидатов представляют НАБУ, прокуратуру, налоговую и само БЭБ

Из 43 кандидатов на должность директора Бюро экономической безопасности претендуют 8 работников НАБУ, 6 прокуроров, 5 работников БЭБ и 7 налоговиков и таможенников, работающих или работавших в этих органах – представителей бизнеса всего несколько

Кабмин ввел электронное направление на ВЛК через Резерв+

Военнообязанные смогут сами формировать запрос на ВЛК через Резерв+.

Кабмин уволил заместителя министра обороны Дмитрия Клименкова, удовлетворив представление Рустема Умерова

Ранее министр обороны Рустем Умеров сообщил о провале работы в сфере оборонных закупок и заявил об увольнении Дмитрия Клименкова и Марины Безруковой.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Богдан Драп'ятий
    Богдан Драп'ятий
    заступник Міністра внутрішніх справ України
  • Василь Бородій
    Василь Бородій
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Ігор Садовий
    Ігор Садовий
    заступник голови Запорізького окружного адміністративного суду
  • Віталій Мартинюк
    Віталій Мартинюк
    суддя Львівського окружного адміністративного суду