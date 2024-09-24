Избран председатель Пятого апелляционного административного суда

Председателем Пятого апелляционного административного суда избран Степан Домусчи.

Фото: 5aa.court.gov.ua

В понедельник, 23 сентября, в Пятом апелляционном административном суде состоялось собрание судей, во время которого был избран председатель суда.

По результатам тайного голосования Собрания судей, председателем Пятого апелляционного административного суда избраны Домусчи Степан Дмитриевич.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность сроком на три года, но не более срока полномочий судьи.

Ранее сообщалось, что председателем Шестого апелляционного административного суда избрана Елена Кузьмишина.

Еще мы писали, что избран председатель Красноградского райсуда Харьковской области.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

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