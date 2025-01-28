Обрано голову Млинівського районного суду Рівненської області

Анатолій Лободзінський став новим головою Млинівського райсуду.

У Млинівському районному суді Рівненської області відбулись збори суддів, на порядок денний яких було винесено питання про обрання голови суду.

Відповідно до рішення зборів суддів від 27 січня 2025 року №2, за результатами таємного голосування на адміністративну посаду голови Млинівського райсуду обрано з 27 січня 2025 року строком на 3 роки, але не більш як на строк повноважень судді, у порядку, визначеному законом, суддю Лободзінського Анатолія Сергійовича.

Раніше ми писали, що головою Шостого апеляційного адміністративного суду обрано Олену Кузьмишину, а головою П'ятого апеляційного адміністративного суду - Степана Домусчі.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Івано-Франківського апеляційного суду.

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