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Обрано голову Івано-Франківського апеляційного суду

18:02, 30 вересня 2024
Головою суду було обрано Віталія Девляшевського.
Обрано голову Івано-Франківського апеляційного суду
Фото: ifa.court.gov.ua
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У понеділок, 30 вересня, у Івано-Франківському апеляційному суді відбулися збори суддів, під час яких обрали голову суду.

Головою суду було обрано Віталія Девляшевського.

У суді нагадали, що 30 вересня 2021 року Віталій Девляшевський був обраний заступником голови апеляційного суду Богдана Гриновецького.

Вища рада правосуддя 24 вересня 2024 року задовольнила заяву Богдана Гриновецького про звільнення у відставку.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» термін виконання обов’язків адмініструючих суддів – три роки. Вибори голови суду та заступника голови суду відбуваються на зборах суддів шляхом таємного голосування.

Раніше ми писали, що головою Шостого апеляційного адміністративного суду обрано Олену Кузьмишину, а головою П'ятого апеляційного адміністративного суду - Степана Домусчі.

Ще ми писали, що обрано голову Красноградського райсуду Харківської області.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області. 

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