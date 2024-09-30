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У Запоріжжі затримали наркоторговців, у яких виявили гранати та кулемети

23:12, 30 вересня 2024
У Запоріжжі правоохоронці ліквідували канал збуту наркотиків і зброї.
У Запоріжжі затримали наркоторговців, у яких виявили гранати та кулемети
Джерело фото: zap.gp.gov.ua
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На Запоріжжі правоохоронці перекрили канал збуту наркотичних засобів і зброї, затримавши двох жителів Запорізького району. Прокуратура області повідомила про підозру затриманим за незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотиків, боєприпасів і вибухових пристроїв (ч. 1, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України). Про це повідомила Запорізька обласна прокуратура.

Слідство встановило, що підозрювані організували продаж наркотиків і зброї на території області, отримуючи замовлення і передаючи товар особисто. З березня 2024 року задокументовано шість фактів їхньої протиправної діяльності.

Одного з підозрюваних затримали під час спроби продати кулемет, автомати та боєприпаси за 55 тисяч гривень. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Під час обшуку за місцем проживання затриманих правоохоронці вилучили суху марихуану, кущі канабісу, близько 2000 набоїв різного калібру, понад 10 гранат, два автомати, тротилові шашки та детонатори.

Досудове розслідування ведеться слідчими Головного управління Нацполіції в Запорізькій області за оперативного супроводу співробітників УКР ГУНП в Запорізькій області.

Згідно зі ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою до доведення її вини в законному порядку судом.

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