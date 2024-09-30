Практика судов
  1. В Украине

В Запорожье задержали наркоторговцев, у которых обнаружили гранаты и пулеметы

23:12, 30 сентября 2024
В Запорожье правоохранители ликвидировали канал сбыта наркотиков и оружия.
В Запорожье задержали наркоторговцев, у которых обнаружили гранаты и пулеметы
Источник фото: zap.gp.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Запорожье правоохранители перекрыли канал сбыта наркотических средств и оружия, задержав двух жителей Запорожского района. Прокуратура области сообщила о подозрении задержанным за незаконное приобретение, хранение с целью сбыта и сбыт наркотиков, боеприпасов и взрывных устройств (ч. 1, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 УК Украины). Об этом сообщила Запорожская областная прокуратура.

Следствие установило, что подозреваемые организовали продажу наркотиков и оружия на территории области, получая заказы и передавая товар лично. С марта 2024 года задокументировано шесть фактов их противоправной деятельности.

Одного из подозреваемых задержали при попытке продать пулемет, автоматы и боеприпасы за 55 тысяч гривен. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Во время обыска по месту жительства задержанных правоохранители изъяли сухую марихуану, кусты каннабиса, около 2000 патронов различного калибра, более 10 гранат, два автомата, тротиловые шашки и детонаторы.

Досудебное расследование ведется следователями Главного управления Нацполиции в Запорожской области при оперативном сопровождении сотрудников УКР ГУНП в Запорожской области.

Согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным до доказательства его вины в законном порядке судом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комиссия по аудиту НАБУ избрала главой Роберта Вестбрукса и готовится посетить Украину

8 октября в рамках учредительного визита в Киев состоится встреча членов Комиссии по аудиту НАБУ с представителями общественных организаций.

Минфин утвердил методологию, по которой определит лишние налоговые льготы

Правительство оценит, какие налоговые льготы полезны для экономики, а какие создают лишние и отягчающие расходы для бюджета.

Национальная школа судей попросила больше денег на заработную плату, иначе угрожает обратиться в суд

Министерство финансов в ответ сообщило, что заработная плата в Школе судей является «нормальной».

Высший антикоррупционный суд закупит квартиры для новых судей общей стоимостью 60 млн гривен

На закупку служебного жилья могут направить деньги от взысканных залогов.

Теперь мы понимаем, где человек живет и куда высылать повестку – ТЦК о результатах обновления военно-учетных данных

Изменения в законодательство об обязанности обновить военно-учетные данные позволили ТЦК собрать актуальную информацию о месте жительства, чтобы разослать повестки.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Коротун
    Вадим Коротун
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді