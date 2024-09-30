В Запорожье задержали наркоторговцев, у которых обнаружили гранаты и пулеметы

В Запорожье правоохранители ликвидировали канал сбыта наркотиков и оружия.

Источник фото: zap.gp.gov.ua

На Запорожье правоохранители перекрыли канал сбыта наркотических средств и оружия, задержав двух жителей Запорожского района. Прокуратура области сообщила о подозрении задержанным за незаконное приобретение, хранение с целью сбыта и сбыт наркотиков, боеприпасов и взрывных устройств (ч. 1, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 УК Украины). Об этом сообщила Запорожская областная прокуратура.

Следствие установило, что подозреваемые организовали продажу наркотиков и оружия на территории области, получая заказы и передавая товар лично. С марта 2024 года задокументировано шесть фактов их противоправной деятельности.

Одного из подозреваемых задержали при попытке продать пулемет, автоматы и боеприпасы за 55 тысяч гривен. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Во время обыска по месту жительства задержанных правоохранители изъяли сухую марихуану, кусты каннабиса, около 2000 патронов различного калибра, более 10 гранат, два автомата, тротиловые шашки и детонаторы.

Досудебное расследование ведется следователями Главного управления Нацполиции в Запорожской области при оперативном сопровождении сотрудников УКР ГУНП в Запорожской области.

Согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным до доказательства его вины в законном порядке судом.

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