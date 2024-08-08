Обрано голову Красноградського райсуду Харківської області

Головою суду обрано суддю Віталія Дудченка.

7 серпня відбулись збори суддів Красноградського районного суду Харківської області, на порядок денний яких було винесено питання щодо обрання голови Красноградського районного суду Харківської області. Про це повідомили на офіційному сайті суду.

За результатами таємного голосування суддів на адміністративну посаду голови Красноградського районного суду Харківської області обрано суддю Дудченка Віталія Олександровича.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

Раніше ми писали, що обрано голову Заводського районного суду Дніпродзержинська.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Ще обрано голову Шацького районного суду Волинської області.

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