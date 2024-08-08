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Іран міг відмовитися від удару по Ізраїлю, але «Хезболла» готова діяти самостійно

09:24, 8 серпня 2024
США попередили Іран, що удар по Ізраїлю лише посилить напруженість і може призвести до прямої конфронтації між двома країнами.
Іран міг відмовитися від удару по Ізраїлю, але «Хезболла» готова діяти самостійно
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США могли відмовити Іран від масштабної ракетної атаки на Ізраїль. Про це повідомило видання Politico

Зазначається, що Іран погрожував Ізраїлю ударом після вбивства ватажка ХАМАС Ісмаїла Ганії. За словами американських чиновників, адміністрація Джо Байдена працювала дипломатичними каналами, залучаючи своїх союзників на Близькому Сході, щоб переконати Іран відмовитися від атаки на Ізраїль.

США попередили Іран, що удар по Ізраїлю лише посилить напруженість і може призвести до прямої конфронтації між двома країнами.

«Офіційні особи США через різних посередників направили Тегерану повідомлення про те, що якщо вибух, внаслідок якого загинув Ханія, був викликаний таємною ізраїльською операцією і не вбив жодного іранського громадянина, то Іран повинен переглянути свій план на початок військового нападу на Ізраїль», – йдеться у матеріалі.

Аналітики додають, що Іран дедалі більше поділяє думку США, хоча спочатку заперечував це.

Проте CNN стверджує, що «Хезболла» готова вдарити по Ізраїлю незалежно від позиції Ірану, і це може статися найближчими днями. Тегеран тим часом, найімовірніше, досі працює над розробкою концепції своєї відповіді.

Джерела видання повідомили, що з огляду на близькість Лівану до Ізраїлю, «Хезболла» може діяти практично без попередження, чого не сказати про Іран.

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