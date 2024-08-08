8 серпня: яке сьогодні свято та головні події

8 серпня в Україні святкують День військ зв’язку ЗСУ.

Фото: informator.ua

У четвер, 8 серпня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

8 серпня в Україні святкують День військ зв’язку ЗСУ. Це свято було засновано указом президента Леоніда Кучми 1 лютого 2000 року. Цей день присвячений військовим-зв’язківцям, які забезпечують надійний зв’язок між підрозділами Збройних Сил України, що є критично важливим для успішного виконання бойових завдань. Війська зв’язку також відіграють важливу роль у кібербезпеці, захищаючи українські мережі від кібератак.

Також 8 серпня Всесвітній день кішок. Це свято було започатковане 2002 року Міжнародним фондом захисту тварин (Animal Welfare) з метою привернути увагу до важливості кішок у житті людей та підвищити обізнаність про їх захист. Свято є чудовою нагодою для власників кішок та любителів цих тварин показати свою любов і турботу.

А ще 8 серпня День цифрового кочівника. Це свято присвячене зростальній спільноті віддалених працівників, які обрали стиль життя, що поєднує роботу та подорожі. Цифрові кочівники працюють з будь-якого місця, де є доступ до інтернету, що дозволяє їм подорожувати світом і водночас виконувати свої професійні обов’язки. Цей спосіб життя надає багато переваг, таких як гнучкість, можливість знайомитися з новими культурами та людьми, а також уникати традиційних офісних обмежень.

8 серпня святкують Міжнародний день альянсів. Це свято присвячене визнанню та просуванню сили союзництва у всьому світі. Воно було засноване 2023 року і має на меті сприяти інклюзивності, будувати мости підтримки та взаєморозуміння між різними спільнотами.

Також 8 серпня День народження холодильника. Цей день присвячений винаходу холодильника, який значно змінив побут людей по всьому світу. Перший патент на холодильник отримав американський винахідник Альберт Маршалл 8 серпня 1899 року. Його пристрій працював на дровах, вугіллі та газі, і коштував більше, ніж автомобіль «Форд».

А ще 8 серпня Міжнародний день альпінізму. Це свято присвячене всім, хто любить гори, пригоди та виклики, які вони приносять. Дата свята вибрана не випадково. Саме 8 серпня 1786 року швейцарці Мішель-Габріель Паккард і Жак Бальм стали першими людьми, які підкорили найвищу вершину Альп — Монблан, висотою 4810 метрів. Цей подвиг став символом мужності та витривалості, які є невід’ємними якостями альпіністів.

8 серпня святкують Міжнародний день офтальмології. Це свято було започатковане 2004 року на честь дня народження відомого хірурга-офтальмолога Святослава Федорова. Він відомий своїми новаторськими досягненнями в галузі офтальмології, зокрема створенням штучного кришталика та проведенням експериментальних операцій з його імплантації.

Яке сьогодні церковне свято

8 серпня в церковному календарі – день пам’яті святого ісповідника Еміліяна. Він був візантійським святим і сповідником, який жив у першій половині IX століття. Він був єпископом міста Кизика за правління імператора Лева V Вірменина (813-820), відомого своїми іконоборчими поглядами.

Календар важливих подій за 8 серпня:

449 рік — скликають другий Ефеський собор;

1648 рік — яничари скидають з престолу і страчують душевнохворого османського султана Ібрагіма;

1786 рік — Мішель Паккар першим піднімається на найвищу вершину Європи — Монблан;

1815 рік — Наполеон вирушає на заслання на острів Святої Єлени;

1899 рік — американець А. Маршалл отримує патент на холодильник;

1949 рік — у Страсбурзі відбувається перша сесія Ради Європи;

1965 рік — у Шешорах (Івано-Франківська область) відбувається мітинг з нагоди відкриття пам'ятника Тарасові Шевченку;

1974 рік — президент США Річард Ніксон оголошує, що йде у відставку в зв'язку з Вотергейтським скандалом;

1998 рік — американець Майкл Кірні стає наймолодшим магістром наук (у біохімії) — диплом він отримав у віці 14 років 8 місяців;

2000 рік — учені Великої Британії, США й Італії офіційно оголошують про початок дослідів з клонування людини;

2004 рік — вводять в дію другий енергоблок Хмельницької АЕС;

2012 рік — президент України Віктор Янукович підписує антиукраїнський Закон про мови Колесніченка-Ківалова;

2017 рік — компанія Coca-Cola встановлює перший в історії тривимірний білборд.

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