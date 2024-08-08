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Дії українських сил в Курській області не порушують політику США — Держдеп

08:48, 8 серпня 2024
У Держдепі США заявили, що Україна сама ухвалює рішення про проведення військових операцій.
Дії українських сил в Курській області не порушують політику США — Держдеп
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США не отримували від України попереджень про будь-які операції в Курській області рф. Про це під час брифінгу заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Він зазначив, що «в тому, що Україна не повідомляє нас про свою точну тактику перед її втіленням, немає нічого незвичного».

«Це війна, яку вони ведуть. Ми надаємо їм засоби та консультуємо їх. Але коли йдеться про щоденну тактику, коли йдеться про щоденні удари, іноді ми спілкуємося з ними, іноді – ні. І доречно їм самим ухвалювати відповідні рішення», – зазначив він.

Також речник Держдепу ухильно відповів на питання, чи порушують дії нібито українських сил у Курську заборону США на удари американською зброєю по території росії, підкреслюючи, що політика Вашингтона в цьому плані не змінилась.

«Відповім так. Нічого в нашій політиці не змінилось, і тими діями, які вони зараз вживають, вони нашу політику не порушують», – сказав Міллер на брифінгу.

Раніше ЗМІ писали, що ЗСУ присутні у 11 населених пунктах Курської області.

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