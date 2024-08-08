Практика судов
  1. В Украине

Действия украинских сил в Курской области не нарушают политику США — Госдеп

08:48, 8 августа 2024
В Госдепе США заявили, что Украина сама принимает решение о проведении военных операций.
Действия украинских сил в Курской области не нарушают политику США — Госдеп
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

США не получали от Украины предупреждений о каких-либо операциях в Курской области россии. Об этом во время брифинга заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Он отметил, что «в том, что Украина не сообщает нам свою точную тактику перед ее воплощением, нет ничего необычного».

«Это война, которую они ведут. Мы предоставляем средства и консультируем их. Но когда речь идет о ежедневной тактике, когда речь идет о ежедневных ударах, иногда мы общаемся с ними, иногда нет. И уместно им самим принимать соответствующие решения», – отметил он.

Также представитель Госдепа уклончиво ответил на вопрос, нарушают ли действия якобы украинских сил в Курске запрет США на удары американским оружием по территории россии, подчеркивая, что политика Вашингтона в этом плане не изменилась.

«Отвечу так. Ничего в нашей политике не изменилось, и теми действиями, которые они сейчас предпринимают, они нашу политику не нарушают», – сказал Миллер на брифинге.

Ранее СМИ соообщали, что ВСУ присутствует в 11 населенных пунктах Курской области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
ТЦК может мобилизовать забронированного, если тот не успел сообщить ТЦК о своем бронировании – Закарпатский окружной админсуд

Военнообязанный должен совершить активные действия по сообщению в ТЦК о своем бронировании и сделать он может это только до момента обретения им статуса военнослужащего – позиция суда.

Отсутствие механизма автоматического предоставления и продления отсрочки провоцирует коррупционные риски и ставит граждан в неравные условия

Цифровая команда правительства позаботилась о том, чтобы представители определенных организаций могли забронироваться через Дию за сутки, но лица с инвалидностью, студенты, многодетные родители, имеющие право на отсрочку, должны снова и снова ходить в ТЦК.

Владимир Зеленский внес законопроект, который закрепит допустимые случаи множественности гражданства и основания для утраты гражданства

Также этим законопроектом пересматриваются основания потери гражданства Украины.

ВККС не смогла избрать заместителя председателя Комиссии, но 8 августа попытается сделать это снова

Михаил Богонис и Алексей Омельян не получили большинства голосов своих коллег, но это еще не конец.

Президент подписал закон о праве на восстановление в звании офицеров, лишенных звания в дисциплинарном порядке

Офицеров, лишенных военного звания в дисциплинарном порядке, смогут восстановить в звании при положительной аттестации.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олексій Кулеба
    Олексій Кулеба
    заступник керівника Офісу Президента України