Действия украинских сил в Курской области не нарушают политику США — Госдеп

В Госдепе США заявили, что Украина сама принимает решение о проведении военных операций.

США не получали от Украины предупреждений о каких-либо операциях в Курской области россии. Об этом во время брифинга заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Он отметил, что «в том, что Украина не сообщает нам свою точную тактику перед ее воплощением, нет ничего необычного».

«Это война, которую они ведут. Мы предоставляем средства и консультируем их. Но когда речь идет о ежедневной тактике, когда речь идет о ежедневных ударах, иногда мы общаемся с ними, иногда нет. И уместно им самим принимать соответствующие решения», – отметил он.

Также представитель Госдепа уклончиво ответил на вопрос, нарушают ли действия якобы украинских сил в Курске запрет США на удары американским оружием по территории россии, подчеркивая, что политика Вашингтона в этом плане не изменилась.

«Отвечу так. Ничего в нашей политике не изменилось, и теми действиями, которые они сейчас предпринимают, они нашу политику не нарушают», – сказал Миллер на брифинге.

Ранее СМИ соообщали, что ВСУ присутствует в 11 населенных пунктах Курской области.

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