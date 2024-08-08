Украинский боксер Александр Хижняк стал олимпийским чемпионом

Александр Хижняк принес Украине третье золото на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Фото: bbc.co.uk

Украинский боксер Александр Хижняк победил представителя Казахстана Нурбека Оралбая раздельным решением судей по бою за золотую медаль Олимпийских игр-2024 по боксу в весовой категории до 80 кг.

Итоговый счет поединка - 30:27, 30:27, 28:29, 29:28, 29:28.

Таким образом, 29-летний полтавчанин завоевал свое первое золото Олимпиады. Хижняк является серебряным призером Токио-2020 в весовой категории до 75 кг. В финале он проиграл бразильцу Эберту Консейсао техническим нокаутом в 3-м раунде.

24-летний Оралбай является чемпионом мира-2023. Для него эти Олимпийские игры были первыми в карьере.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.