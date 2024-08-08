Дадут ли отсрочку мужчине, отчисленному из бакалавриата, а сейчас возобновившемуся или заново поступившему — ответ Минобразования

В министерстве образования разъяснили вопросы отсрочки для мужчин, поступающих на бакалавриат.

Во время военного положения в контексте законодательства о мобилизации в Украине действуют ограничения на отсрочку, относящиеся к последовательности образовательных уровней. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в комментарии УП.

«Если лицо уже имеет бакалаврскую степень или поступило когда-то на бакалавриат и было отчислено, а сейчас возобновилось на учебе или заново поступило на другую специальность – он не будет иметь права на отсрочку», - заявил он.

Говоря о приросте поступающих на бакалавриат он заявил: «если это лица, у которых мотивация получить отсрочку, то это поступающие, когда-то завершившие ПТУ или колледжи. На остальных отсрочка не распространяется. Но сам факт, что взрослое население получает высшее образование, следует только приветствовать».

При этом Винницкий добавил, что пока никаких дополнительных ограничений по поступлению в бакалавриат не планируется.

«Каждый имеет право получать образование любого уровня (по конкурсу) и государство заинтересовано в том, чтобы наше общество было высокообразованным», – сказал Михаил Винницкий.

Как сообщили в Украинском центре оценивания качества образования, в 2024 году в национальном мультипредметном тестировании (НМТ) приняли участие более 18,6 тысячи мужчин в возрасте от 25 до 60 лет.

Ранее министр образования и науки Украины Оксен Лисовый заявлял, что из-за увеличения числа мужчин возрастной категории 25+ по отношению к количеству такой же категории довоенного периода, в МОН выдвинули гипотезу, что около 200 тысяч мужчин поступает в высшие образования для фиктивного обучения.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в МОН сообщили, что в 2024 году отменено поступление на дневную форму обучения в аспирантуре по контракту и откорректированы правила о возобновлении обучения в аспирантуре, чтобы, как отметили в МОН, «обучение в аспирантуре не превратилось в коррупционный инструмент избежания мобилизации».

Поступление на обучение в аспирантуре по контракту в этом году будет возможно только на заочной и вечерней формах.

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