Около 200 000 мужчин мобилизационного возраста поступают в вузы, чтобы избежать мобилизации - Оксен Лисовый

Оксен Лисовый заявил, что у МОН есть гипотеза, что мужчины мобилизационного возраста поступают в вузы для фиктивного обучения.

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Из-за увеличения числа мужчин возрастной категории 25+ по отношению к количеству такой же категории довоенного периода, в МОН выдвинули гипотезу, что около 200 тысяч мужчин поступает в высшие образования для фиктивного обучения. Об этом заявил Министр образования и науки Украины Оксен Лисовый во время рабочего визита в Николаевскую область, передает УНН.

«Мы фокусируем свое внимание на таком критически неприемлемом явлении, как фиктивное обучение в учреждениях высшего образования. Я должен сказать, что сегодня, проведя выборочные проверки Государственной службы качества образования в ряде учебных заведений различных форм собственности, уровней и регионов - от Киевских до региональных, от частных до государственных и коммунальных, малых и больших, мы обнаружили определенную гипотезу. По этой гипотезе мы можем оценивать, что по количеству мужчин 25+ и количества такой же категории довоенного периода, рост позволяет нам выдвинуть гипотезу, что около 200 000 мужчин поступает в учреждения высшего образования на разные уровни: бакалаврат, магистратуру, даже профессиональное предвысшее образование, хотя фокус был на бакалаврат, магистратуру и далее на аспирантуру», - говорит Лисовый.

Он рассказал, что эта проблема привлекла внимание МОН, и было проведено не одно совещание на уровне премьер-министра и Офиса Президента. К совещанию, которое проводилось главами областных военных администраций, были привлечены ректоры и представители учебных заведений.

«Мы будем очень внимательно проверять и обращать внимание на это явление. Сейчас база данных нам даст общие показатели, и мы еще раз проанализируем те аномалии, которые обнаружим. Здесь есть несколько негативных аспектов», - добавляет министр.

Он убежден, что вопрос мобилизации - это лишь один аспект, но когда сосредотачиваемся на организации эффективного обучения в учебных заведениях, это приводит к деградации системы высшего образования.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в МОН сообщили, что в 2024 году отменено поступление на дневную форму обучения в аспирантуре по контракту и откорректированы правила о возобновлении обучения в аспирантуре, чтобы, как отметили в МОН, «обучение в аспирантуре не превратилось в коррупционный инструмент избежания мобилизации».

Поступление на обучение в аспирантуре по контракту в этом году будет возможно только на заочной и вечерней формах.

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