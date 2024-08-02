Доступ к электронным кабинетам поступающих, ЕГЭБО и сайту Вступ-2024 закрыт на неопределенный срок

2 августа закрывается доступ к ЕГЭБО, сайту Вступ-2024 и электронным кабинетам абитуриентов для получения высшего образования.

С 18:00 2 августа доступ к Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕДЕБО), сайту Вступ-2024 и электронным кабинетам абитуриентов будет временно отсутствовать. Об этом сообщило государственное предприятие «Инфоресурс».

Доступ закрыт в связи с проведением подготовительных работ и выполнением алгоритма адресного размещения государственного и регионального заказа (для поступающих на основе ПЗСО и НРК5).

Доступ будет открыт после размещения рекомендаций.

«Информируем, что в связи с проведением подготовительных работ и выполнением алгоритма адресного размещения государственного и регионального заказа в 2024 году (для поступающих на основе полного общего среднего образования и НРК5) с 18:00 02.08.2024 до момента размещения рекомендаций будет временно отсутствовать доступ к ЕГЕБО, сайту Вступ (https://vstup.edbo.gov.ua/) и электронным кабинетам абитуриентов для получения высшего образования. Спасибо за понимание!» – говорится в официальном сообщении.

Напомним, 2 августа, в 18:00 по киевскому времени заканчивается прием заявлений в учреждения профессионального высшего образования для поступающих на основе 11 классов (ПЗСО) и диплома квалифицированного рабочего.

Автор: Наталья Мамченко

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