Алжирскую боксерку обвинили в том, что она не прошла «тест на пол» на Олимпиаде-2024

Алжирская боксерка Иман Хелиф стартовала на Олимпиаде-2024 несмотря на скандал с «тестом на пол».

Алжирская боксерка Иман Хелиф начала выступления на Олимпиаде-2024, несмотря на скандал, связанный с вопросом «теста на пол». Как сообщает издание The Guardian, вопросы возникли после ее первого поединка, когда Хелиф одержала победу над итальянской спортсменкой Анжелой Карини.

Карини, серебряный призер чемпионата мира 2019 года, отказалась продолжать бой после того, как получила сильный удар в нос. Встреча завершилась досрочно, продлившись всего 46 секунд. «Мое сердце разбито. Я вышла в ринг, чтобы почтить память моего отца. Мне много раз говорили, что я - воительница, но я выбрала остановиться ради моего здоровья. Так сильно меня не били никогда в жизни. Я не могла завершить бой после удара в нос», - рассказала Карини. Она добавила: «Для меня это не поражение. Как по мне, если ты выходишь в ринг, ты уже победительница. Я здесь не судья. Не мне говорить, справедливо это или нет».

Иман Хелиф, в свою очередь, заявила в комментарии для BBC Sport, что намерена бороться со всеми соперниками ради получения золотой медали. Она подчеркнула, что споры вокруг ее участия не влияют на ее желание победить.

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