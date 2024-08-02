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Строительство 1-й очереди мемориального кладбища: в НВМК сообщили, были ли нарушения во время тендера

16:43, 2 августа 2024
Мемориальное кладбище будет строить фирма, созданная на следующий день после объявления тендера.
Строительство 1-й очереди мемориального кладбища: в НВМК сообщили, были ли нарушения во время тендера
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Заместитель директора Государственного учреждения «Национальное военное мемориальное кладбище» Ярослав Старущенко отрицает какие-либо нарушения во время проведения тендера и определения победителя для строительства первой очереди НВМК.

По его словам, требования к тендеру были строже, чем обычно, поскольку это объект национального значения.

«Государственное учреждение хотело максимально подстраховаться, чтобы на этот тендер действительно не вышли компании, которые не смогут реализовать проект... В результате проведения тендера вышла ситуация, что на тендер подалась одна компания», - сказал он на брифинге 2 августа.

Что касается победителя тендера, консорциума «Билдинг Юа», созданного на следующий день после объявления тендера, заместитель директора НВМК подчеркнул, что «зрада отменяется», поскольку это нормальная практика, когда группа компаний объединяется в консорциум, чтобы совокупными возможностями реализовывать проект.

«Нет ничего удивительного, что группа компаний увидела некоторые требования по участию в проекте строительства Национального военного мемориального кладбища... прокоммуникировала со своими коллегами, поняла, с каким опытом они могут выступить в этом консорциуме, и после объявления требований была создана эта компания. Это не новость, есть много прецедентов и успешных кейсов», – подчеркнул Старущенко.

Кроме того, на брифинге отметили, что все компании консорциума проходили проверку, в их структуре не обнаружены подсанкционные лица.

Среди прочего отмечается, что договор подряда еще не подписан, поскольку это должно произойти не раньше 6 августа, после чего начнется непосредственное строительство.

Напомним, Национальное военное мемориальное кладбище будет строить фирма «Билдинг Юа», которая первого августа была определена победителем соответствующего тендера. Компания предложила выполнить работы за 1,75 миллиарда гривен.

Консорциум «Билдинг Юа» был создан четвертого июля 2024, а тендер объявили накануне, третьего июля.

Ранее мы писали, что правительство определило место для Национального военного мемориального кладбища.

Также сообщалось, что НВМК получило положительное заключение по рассмотрению проектной документации на строительство первой очереди.

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