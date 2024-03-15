Уряд визначив місце для Національного військового меморіального кладовища

Це дві ділянки у Гатненській громаді Фастівського району Київської області, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Кабінет Міністрів офіційно визначив розташування для Національного військового меморіального кладовища. Воно буде на Київщині. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Для кладовища виділять дві ділянки у Гатненській громаді Фастівського району Київської області.

«Створення такого кладовища має дуже велике значення для нашої країни. Ми завжди маємо пам’ятати тих, хто віддав життя за Україну у війні за нашу свободу та незалежність», — сказав Шмигаль.

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