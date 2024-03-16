Нові правила працевлаштування українців у Швейцарії: що варто знати

Швейцарія готує спрощену процедуру працевлаштування для українських біженців.

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У Швейцарії готуються спростити процедуру працевлаштування для українських біженців. В парламенті розглядається ініціатива про заміну дозволів на роботу на просту онлайн-реєстрацію.

За даними swissinfo.ch, такий крок може призвести до подвоєння кількості українців, які отримають роботу до кінця року.

Парламент Швейцарії пропонує відмовитися від складної процедури отримання дозволу на роботу та замінити її на обов'язкову онлайн-реєстрацію. Це полегшить пошук роботи біженцям з дозволом на проживання категорії S, оскільки онлайн-реєстрація дозволить негайно розпочати працю.

Рішення про такий перехід уже підтримала Рада кантонів та Національна рада. Тепер його лише потрібно схвалити у кабміні. За словами міністра юстиції Беата Янса, уряд Швейцарії має на меті підвищити зайнятість українців зі статусом S з 20% до 40% до кінця 2024 року.

Дозвіл на проживання категорії S в Швейцарії отримали біженці з України та їхні родичі. За даними уряду Швейцарії, на початок грудня 2023 року в країні проживали близько 66 000 осіб зі статусом S. У листопаді 2023 року влада продовжила цей міграційний режим до 4 березня 2025 року.

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