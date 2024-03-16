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Військово-транспортний обов'язок можуть поширити на громадян, у яких у власності перебуває два і більше транспортних засоби однієї категорії

Стало відомо, за яких умов громадяни мають надати своє авто або човен задля виконання військово-транспортного обов’язку.

Цитування чи плагіат: Верховний Суд розглянув справу авторки автореферату дисертації, який без її дозволу розмістив університет

Суди не врахували, що умовою для правомірності цитування є зазначення імені автора твору та джерела, з якого та чи інша цитата запозичується, що має вказати на походження процитованого твору, який використовується без дозволу автора.

Під час засідання у ВАКС Всеволод Князєв заявив, що оперативно-розшукові заходи щодо фігурантів Олега Горецького та Кирила Горбурова проводилися з листопада 2022 року

Захисник Всеволода Князєва звернувся до суду з клопотанням про витребування від Офісу Генпрокурора повних відомостей з ЄРДР, адже в матеріалах кримінального провадження відсутні докази реєстрації в ЄРДР епізоду одержання неправомірної вигоди, в якому обвинувачується Всеволод Князєв.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про мобілізацію засуджених

Законопроектом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу, КПК та інших законодавчих актів щодо мобілізації засуджених.

Пред’явлення військового квитка при перетині кордону – Комітет підтримав виключення норми з законопроекту про мобілізацію

Разом з тим, Державна прикордонна служба і без закону про мобілізацію застосовує відповідну практику.

  1. У світі

Нові правила працевлаштування українців у Швейцарії: що варто знати

08:12, 16 березня 2024
Швейцарія готує спрощену процедуру працевлаштування для українських біженців.
Нові правила працевлаштування українців у Швейцарії: що варто знати
Джерело фото: krly05.github.io
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У Швейцарії готуються спростити процедуру працевлаштування для українських біженців. В парламенті розглядається ініціатива про заміну дозволів на роботу на просту онлайн-реєстрацію.

За даними swissinfo.ch, такий крок може призвести до подвоєння кількості українців, які отримають роботу до кінця року.

Парламент Швейцарії пропонує відмовитися від складної процедури отримання дозволу на роботу та замінити її на обов'язкову онлайн-реєстрацію. Це полегшить пошук роботи біженцям з дозволом на проживання категорії S, оскільки онлайн-реєстрація дозволить негайно розпочати працю.

Рішення про такий перехід уже підтримала Рада кантонів та Національна рада. Тепер його лише потрібно схвалити у кабміні. За словами міністра юстиції Беата Янса, уряд Швейцарії має на меті підвищити зайнятість українців зі статусом S з 20% до 40% до кінця 2024 року.

Дозвіл на проживання категорії S в Швейцарії отримали біженці з України та їхні родичі. За даними уряду Швейцарії, на початок грудня 2023 року в країні проживали близько 66 000 осіб зі статусом S. У листопаді 2023 року влада продовжила цей міграційний режим до 4 березня 2025 року.

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