Новые правила трудоустройства украинцев в Швейцарии: что стоит знать

Швейцария готовит упрощенную процедуру трудоустройства для украинских беженцев.

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В Швейцарии готовятся упростить процедуру трудоустройства для украинских беженцев. В парламенте рассматривается инициатива о замене разрешений на работу на простую онлайн-регистрацию.

По данным swissinfo.ch, такой шаг может привести к удвоению количества украинцев, которые получат работу до конца года.

Парламент Швейцарии предлагает отказаться от сложной процедуры получения разрешения на работу и заменить ее на обязательную онлайн-регистрацию. Это облегчит поиск работы беженцам с видом на жительство категории S, поскольку онлайн-регистрация позволит немедленно начать работу.

Решение о таком переходе уже поддержал Совет кантонов и Национальный совет. Теперь его только нужно одобрить в кабмине. По словам министра юстиции Беата Янса, правительство Швейцарии имеет целью повысить занятость украинцев со статусом S с 20% до 40% до конца 2024 года.

Разрешение на проживание категории S в Швейцарии получили беженцы из Украины и их родственники. По данным правительства Швейцарии, на начало декабря 2023 года в стране проживали около 66 000 человек со статусом S. В ноябре 2023 года власти продлили этот миграционный режим до 4 марта 2025 года.

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