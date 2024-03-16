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Цитирование или плагиат: Верховный Суд рассмотрел дело автора автореферата диссертации, который без ее разрешения разместил университет

Суды не учли, что условием для правомерности цитирования является указание имени автора произведения и источника, из которого та или иная цитата заимствуется, что должно указать происхождение процитированного произведения, которое используется без разрешения автора.

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  1. В мире

Новые правила трудоустройства украинцев в Швейцарии: что стоит знать

08:12, 16 марта 2024
Швейцария готовит упрощенную процедуру трудоустройства для украинских беженцев.
Новые правила трудоустройства украинцев в Швейцарии: что стоит знать
Источник фото: krly05.github.io
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В Швейцарии готовятся упростить процедуру трудоустройства для украинских беженцев. В парламенте рассматривается инициатива о замене разрешений на работу на простую онлайн-регистрацию.

По данным swissinfo.ch, такой шаг может привести к удвоению количества украинцев, которые получат работу до конца года.

Парламент Швейцарии предлагает отказаться от сложной процедуры получения разрешения на работу и заменить ее на обязательную онлайн-регистрацию. Это облегчит поиск работы беженцам с видом на жительство категории S, поскольку онлайн-регистрация позволит немедленно начать работу.

Решение о таком переходе уже поддержал Совет кантонов и Национальный совет. Теперь его только нужно одобрить в кабмине. По словам министра юстиции Беата Янса, правительство Швейцарии имеет целью повысить занятость украинцев со статусом S с 20% до 40% до конца 2024 года.

Разрешение на проживание категории S в Швейцарии получили беженцы из Украины и их родственники. По данным правительства Швейцарии, на начало декабря 2023 года в стране проживали около 66 000 человек со статусом S. В ноябре 2023 года власти продлили этот миграционный режим до 4 марта 2025 года.

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