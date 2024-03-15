Кабмин предлагает после войны увеличить численность Госпогранслужбы до 75 тысяч человек

Правительство одобрило законопроект об увеличении численности Государственной пограничной службы после войны.

Кабинет Министров предлагает в послевоенный период установить численность Государственной пограничной службы до 75 тысяч человек. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

На заседании 15 марта одобрен проект закона о внесении изменения в закон "О Государственной пограничной службе Украины", предлагающий установить, что общая численность Государственной пограничной службы в течение года со дня прекращения или отмены военного положения на территории Украины составит до 75 тыс. человек.

Как сообщается, это решение обусловлено необходимостью формирования и наращивания боевых резервов Госпогранслужбы в составе сил обороны и обеспечения готовности Госпогранслужбы в послевоенный период взять под контроль государственную границу в ее международно признанных пределах.

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